Le taux de chômage du centre de l’Okanagan est le plus élevé parmi les principales régions métropolitaines de la Colombie-Britannique

Plus de personnes étaient sans emploi dans le centre de l’Okanagan en novembre qu’en octobre.

Selon Statistique Canada, le taux de chômage était de 4,3 % en octobre et de 4,9 % en novembre. Kelowna avait le taux le plus élevé parmi quatre grandes régions métropolitaines de la Colombie-Britannique le mois dernier, devant Abbotsford-Mission (4,6 %), Vancouver (4,4 %) et Victoria (3,5 %).

Il y avait 108 500 personnes travaillant dans le centre de l’Okanagan en octobre, contre 106 600 en novembre.

« Alors que nous approchons de la fin de 2022, la Colombie-Britannique a enregistré un gain de 8 800 emplois à temps plein en novembre, alors même que la Colombie-Britannique a connu une baisse globale des emplois en raison des pertes de postes à temps partiel », a déclaré Ravi Kahlon, ministre de l’Emploi, relance économique et innovation.

“Malgré l’incertitude économique mondiale, la Colombie-Britannique continue d’être bien positionnée parmi nos pairs provinciaux et territoriaux avec l’un des taux de chômage les plus bas au Canada (4,4%).”

Il a noté que jusqu’à 105 000 personnes de plus travaillent maintenant en Colombie-Britannique qu’avant la pandémie, dont 61 700 personnes de plus dans le secteur privé.

