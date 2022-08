Le taux de chômage des Noirs et des Asiatiques est supérieur à celui des Blancs, selon une analyse

L’écart d’emploi entre les minorités ethniques et les communautés blanches en Angleterre s’est considérablement creusé depuis le début de la pandémie, indique une nouvelle analyse.

Une étude de Pro Bono Economic (PBE) a calculé les données moyennes du chômage entre 2020 à ce jour, en les comparant aux statistiques d’avant la pandémie en 2018 et 2019.

Le taux de chômage moyen chez les Blancs s’élève à 3,7% depuis la pandémie à ce jour – en légère baisse par rapport aux 3,8% avant l’épidémie de virus, a conclu l’enquête de l’organisme de bienfaisance.

En contraste clair, le taux de chômage au sein des communautés noires est de 9,6%, contre 8,5% avant Covid.

Cela dénote une augmentation de 1,1 point de pourcentage du chômage sur trois ans contre 0,1 chez les Blancs.

De même, le taux de chômage des personnes d’origine pakistanaise et bangladaise s’élève à 7,9 % et 8,5 % respectivement, contre 8 % et 7,4 % entre 2018 et 2019.

Jansev Jemal, directeur de la recherche et des politiques chez PBE, a déclaré : « Avec la perspective très réelle d’une récession imminente, il y a un risque élevé que ces inégalités ethniques sur le marché du travail s’aggravent. Une action concertée pour remédier à ces inégalités nécessite une attention politique soutenue de la part du gouvernement.

“Les décideurs politiques et les entreprises bénéficieraient d’un engagement avec les nombreuses organisations caritatives qui fournissent un soutien vital aux communautés ethniques minoritaires et peuvent aider les employeurs à atteindre les personnes les plus éloignées du marché du travail.”

L’organisme de bienfaisance a averti que la façon dont les données sur le chômage sont rassemblées risque de masquer “des inégalités préoccupantes sur le marché du travail”.

Alors que les données d’un trimestre à l’autre fournissent un délai plus court pour voir ce qui se passe, un délai plus long peut fournir une image plus fiable des tendances globales, c’est pourquoi l’organisme de bienfaisance a calculé les données sur le chômage sur la base de moyennes.

Près d’un tiers des Londoniens noirs (31%) et un quart des Londoniens asiatiques ont des difficultés financières alors que la crise du coût de la vie sévit, selon de nouvelles données de l’hôtel de ville révélé La semaine dernière. Ceci est comparé à une moyenne nationale de 20% de ménages qui ont des difficultés avec l’argent.

Selon les données du Parti travailliste, environ quatre ménages noirs sur cinq ont moins de 1 500 £ d’économies, tandis que les ménages noirs, bangladais et pakistanais au Royaume-Uni sont jusqu’à quatre fois plus susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire que la moyenne nationale.

(Économie Pro Bono (PBE))

Les postes vacants s’élèvent à 1,3 million et à 3,7%, selon les données de l’ONS, ce qui est aussi élevé qu’il l’était en juillet-septembre 1974 – il y a près de 50 ans.