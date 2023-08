Le taux de chômage des Noirs baisse en juillet alors que le marché du travail reste tendu

Pour les travailleurs noirs, le taux d’activité, qui mesure le nombre de personnes employées ou à la recherche d’un emploi, a également légèrement augmenté, à 62,7 %.

Le taux de chômage des travailleurs hispaniques a également légèrement augmenté, passant de 4,3 % en juin à 4,4 % en juillet. Le taux pour les hommes hispaniques est passé de 3,8 % à 4,0 %. Le taux des femmes hispaniques a légèrement diminué, passant de 4,1 % à 4,0 %.

Wilson, directeur du programme d’EPI sur la race, l’ethnicité et l’économie, a déclaré que la légère augmentation pourrait être due en partie aux taux de chômage plus élevés dans les industries des loisirs et de l’hôtellerie, des transports et des services publics, ainsi que de la construction.

« Il me semble que certaines de ces tendances sont liées à ce qui se passe dans les industries où différents groupes de travailleurs représentent une plus grande part des personnes employées dans ces industries », a déclaré Wilson.

Pendant ce temps, le taux de chômage des travailleurs asiatiques est tombé à 2,3 % en juillet, une baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport à 3,2 % en juin.