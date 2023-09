Le taux de chômage des Noirs baisse en août

« Je suis soulagée que le taux de chômage des Noirs soit en baisse ; il était un peu élevé quelques mois plus tôt », a déclaré Elise Gould, économiste principale à l’Economic Policy Institute. « J’espère que c’est une tendance positive. »

En tenant compte du sexe, le taux de chômage des hommes noirs âgés de 20 ans et plus est tombé à 5 %, une baisse par rapport au taux de 5,3 % de juillet. Les femmes noires ont vu leur taux de chômage tomber à 4,7 %, contre 5,2 % le mois précédent.

Le taux de chômage global a atteint 3,8 % le mois dernier, le plus élevé depuis février 2022. Cela s’est produit alors que le taux d’activité – une mesure du nombre de personnes employées ou à la recherche d’un emploi – a grimpé à 62,8 % pour son plus haut niveau depuis Février 2020.

Le taux de chômage des travailleurs noirs a diminué en août, à contre-courant de la tendance plus large d’un taux de chômage global plus élevé.

Gould a noté que les données sur les ménages sous-tendant les chiffres sur la race et l’origine ethnique sont basées sur des échantillons de plus petite taille, de sorte qu’il peut y avoir une volatilité importante d’un mois à l’autre.

Chez les Asiatiques, le taux de chômage est passé à 3,1 % en août contre 2,3 % en juillet. Les Hispaniques ont vu leur taux de chômage atteindre 4,9 %, contre 4,4 % un mois plus tôt.

Le taux de chômage a toutefois augmenté chez les Asiatiques et les Hispaniques.

Un sujet de préoccupation potentiel est toutefois apparu dans la dernière version : le déclin des emplois dans le secteur de l’éducation des États et des collectivités locales. Les effectifs du secteur de l’éducation dans les administrations locales ont chuté de plus de 10 000 en août, tandis que les emplois dans le secteur de l’éducation dans les États ont chuté de près de 5 000.

« L’éducation nationale et locale a chuté », a déclaré Gould, ajoutant qu’elle surveillait ce secteur car il s’agit d’un employeur notable de travailleurs et de femmes noirs. « Ce secteur est préoccupant, d’autant plus que les étudiants retournent à l’école ce mois-ci. »

— Jeff Cox de CNBC a contribué à cette histoire.