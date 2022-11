Le taux de chômage des hommes noirs a diminué en octobre, mais le taux d’activité a également diminué

Pour les hommes noirs, le chômage est tombé à 5,3 % contre 5,8 % un mois plus tôt sur une base désaisonnalisée. Le chômage des Blancs est passé à 3,2 % dans l’ensemble, contre 3,1 % un mois plus tôt.

L’impression de la masse salariale non agricole d’octobre a montré que l’économie américaine a créé 261 000 emplois au cours du mois et que le taux de chômage de tous les travailleurs est passé de 3,5 % à 3,7 %.

Le mouvement à la baisse du chômage chez les hommes noirs est probablement dû au taux d’activité, qui a légèrement baissé à 67,2 % en octobre, juste en dessous de la lecture du mois précédent de 68 %.

De plus, le ratio emploi-population des hommes noirs est tombé à 63,6 % contre 64,1 % en septembre, ce qui pourrait indiquer que les travailleurs ont cessé de chercher un emploi, faisant baisser le chômage.

Le chômage des travailleurs hispaniques a également bondi en octobre, dépassant la hausse des travailleurs noirs et blancs. Il a bondi à 4,2 % contre 3,8 % en septembre.

“Cela montre cette frustration continue que les travailleurs de couleur éprouvent sur le marché du travail”, a déclaré Spriggs. Bien que dans l’ensemble, le marché du travail soit solide, “ce n’est pas un marché du travail tendu où les gens peuvent simplement entrer et trouver un emploi, peu importe qui ils sont”.

Dans l’ensemble, le chômage des Noirs a augmenté, mené par les femmes noires. En octobre, le taux de chômage des femmes noires a grimpé à 5,8 %, contre 5,4 % en septembre.

“C’est préoccupant car tout au long de la pandémie et de la reprise économique après la crise pandémique, les femmes noires ont été à la traîne”, a déclaré Kate Bahn, directrice de la politique économique et économiste en chef au Washington Center for Equitable Growth, une organisation à but non lucratif.