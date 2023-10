Le taux de chômage des Hispaniques diminue en septembre

Après près d’un an et demi de rassemblements et de défilés annulés en raison de la pandémie de COVID-19, la vie dans la rue revient à la normale lors du Brooklyn Puerto Rico Day Parade le 13 juin 2021 sur Knickerbocker Avenue, dans le quartier de Bushwick à Brooklyn, New York.

Andrew Lichtenstein | Actualités Corbis | Getty Images