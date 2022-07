Le taux de chômage des femmes noires a diminué en juin, mais leur participation à la population active aussi

Le chômage global a oscillé à 3,6% en juin alors que l’économie a gagné 372 000 emplois, a annoncé vendredi le Bureau of Labor Statistics. C’est légèrement en baisse par rapport aux 384 000 ajouts en mai, bien que les gains aient dépassé l’estimation de Dow Jones des économistes de 250 000.

En comparaison, le taux de chômage chez les femmes blanches a oscillé à 2,9 %, tandis que le taux d’activité s’est maintenu à 57,1 %. Les femmes hispaniques ont vu le chômage descendre à 4,5% alors que la participation au marché du travail oscillait à 59,6%.

“Il est difficile de voir à partir de ces données ce qui se cache exactement derrière cela, mais les femmes noires se retirent de l’emploi beaucoup plus que les femmes blanches”, a déclaré Ariane Hegewisch, chercheuse principale à l’Institute for Women’s Policy Research.

Cette décision pourrait signaler davantage de retraits du marché du travail et contribuer à la baisse du taux de chômage au sein du groupe, a-t-elle déclaré.

Les travailleurs noirs dans tous les domaines ont connu certaines des baisses les plus prononcées des taux de participation à la population active en juin, même si les taux de chômage ont diminué. La participation au marché du travail dans l’ensemble du groupe est tombée à 62,2 %, contre 63 % en mai, tandis que le taux de chômage a légèrement diminué de 0,4 %. Les hommes noirs ont également vu leur participation chuter de 68,9 % à 68,1 % en juin, alors que le taux de chômage baissait.

Dans l’ensemble, la participation au marché du travail a reculé de 0,1 % par rapport à 62,3 % en mai. Les travailleurs asiatiques ont vu le taux de chômage passer de 2,4 % à 3 % en mai.

Les données mensuelles sur l’emploi continuent de souligner les inégalités persistantes sur le marché de l’emploi américain, a déclaré Kathryn Zickuhr, analyste des politiques du marché du travail au Washington Center for Equitable Growth. Bon nombre de ces problèmes existaient bien avant le début de la pandémie, mais certains de ces écarts se réduisent, a-t-elle ajouté.

Alors que le taux de chômage des femmes blanches, qui est resté stable en juin, est inférieur à celui des femmes noires et hispaniques, ces écarts ont légèrement diminué par rapport à mai, lorsque le chômage des femmes noires et hispaniques s’élevait à 5,9 % et 4,7 %, respectivement.