Le taux de chômage de l’Illinois tombe au plus bas depuis le début de la pandémie – Shaw Local

SPRINGFIELD – L’économie de l’Illinois a créé 18 800 emplois en juin, le taux de chômage étant tombé à 4,5 %, le plus bas depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Cela représente une baisse d’un dixième de point de pourcentage par rapport à mai et de deux points de pourcentage complets par rapport à juin 2021.

Les chiffres préliminaires publiés par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis et le Département de la sécurité de l’emploi de l’Illinois ont montré que les secteurs ayant enregistré les gains les plus importants en juin étaient les loisirs et l’hôtellerie, les services professionnels et commerciaux, la construction et les services d’éducation et de santé.

De légères baisses ont été signalées dans le secteur financier et dans la catégorie fourre-tout « autres services ».

“Avec le taux de chômage à l’échelle de l’État à son plus bas depuis le début de la pandémie, les données publiées [Thursday] est un reflet supplémentaire de la reprise économique continue et la preuve d’un renforcement du marché du travail de l’Illinois », a déclaré le sous-gouverneur Andy Manar dans un communiqué.

Avant la pandémie, l’Illinois avait connu son taux de chômage le plus bas jamais enregistré, 3,5 % en décembre 2019. Il est passé à 4,9 % en mars 2020, lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’une pandémie existait, et a atteint un sommet historique de 17,4 % en avril 2020 après restaurants, bars, théâtres et autres entreprises «non essentielles» ont reçu l’ordre de fermer dans le but de contenir la propagation de COVID-19.

Le taux de chômage de l’État est depuis en hausse tendance continue à la baisse au fur et à mesure de la réouverture des commerces.

La tendance dans l’Illinois reflète ce qui s’est passé à l’échelle nationale, bien que l’État continue d’être à la traîne par rapport au reste du pays dans sa reprise. Le taux de chômage aux États-Unis s’est établi à 3,6 %, inchangé par rapport au mois précédent, mais en baisse par rapport à son sommet de 14,7 % en avril 2020.

Le taux de chômage de l’Illinois était également supérieur à celui de tous ses États voisins. L’Indiana, le Missouri, l’Iowa et le Wisconsin avaient tous des taux de chômage inférieurs à 3 %, tandis que le Kentucky se situait à 3,7 %. En fait, le taux de 4,5 % enregistré dans l’Illinois était le cinquième plus élevé du pays. La Pennsylvanie et le Delaware étaient également à 4,5 %.

La reprise économique a également eu ses inconvénients. La croissance de l’emploi et la hausse des salaires ont entraîné une augmentation de la demande des consommateurs, tandis que les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour satisfaire cette demande sont restées goulottées, provoquant une spirale à la hausse des prix à un taux annuel de 9.1% en juin.

