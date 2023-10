Le taux de chômage chute à 6,6% dans les zones urbaines au premier trimestre | Actualité économique

Pour les hommes, le taux de chômage urbain, basé sur la situation hebdomadaire actuelle des personnes de plus de 15 ans, est tombé à 5,9 pour cent au cours du trimestre avril-juin, contre 6,0 pour cent au trimestre précédent et 7,1 pour cent au cours de l’année dernière.

Le taux de chômage urbain en avril-juin, le premier trimestre de cet exercice, a chuté à 6,6 pour cent, a montré lundi le bulletin trimestriel de l’Enquête périodique sur la population active (PLFS) publié par le ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes (MoSPI). Même si le taux de chômage des zones urbaines est au plus bas depuis le lancement du bulletin PLFS en 2018, près de 14 États ont enregistré un taux de chômage urbain supérieur à la moyenne nationale.

Pour les hommes, le taux de chômage urbain, basé sur la situation hebdomadaire actuelle des personnes de plus de 15 ans, est tombé à 5,9 pour cent au cours du trimestre avril-juin, contre 6,0 pour cent au trimestre précédent et 7,1 pour cent au cours de l’année dernière. Pour les femmes également, le taux de chômage est tombé à 9,1 pour cent en avril-juin, contre 9,2 pour cent au trimestre précédent et 9,5 pour cent l’année dernière. L’emploi des hommes et des femmes a toutefois augmenté dans les catégories de travailleurs indépendants tels que les travailleurs à leur propre compte et les aides dans les entreprises familiales.

Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Le taux de chômage des jeunes femmes urbaines de 15 à 29 ans a augmenté à 23,4 pour cent en avril-juin contre 22,9 pour cent au trimestre précédent, mais a diminué par rapport à 23,9 pour cent l’année dernière. Pour les hommes urbains de la tranche d’âge de 15 à 29 ans, le taux de chômage a augmenté à 15,9 pour cent en avril-juin contre 15,6 pour cent au trimestre précédent, mais il était inférieur à 17,4 pour cent en avril-juin 2022.

Dans les zones urbaines, les États/UT qui ont enregistré un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale comprenaient l’Himachal Pradesh (13,8 pour cent), le Rajasthan (11,7 pour cent), le Chhattisgarh (11,2 pour cent), le Jammu-et-Cachemire (10,9 pour cent) et le Kerala ( 10 pourcent). Les États/UT qui ont affiché un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale étaient Delhi (2,7 pour cent), le Gujarat (2,8 pour cent), le Bengale occidental (4,4 pour cent), le Bihar (6,1 pour cent), le Maharashtra et l’Haryana (6,5 pour cent). cent chacun).

Le ministère a déclaré que les principaux indicateurs du marché du travail, à savoir le taux de participation à la population active (LFPR), le taux de population active (WPR) et les taux de chômage, se sont améliorés dans les zones urbaines au cours du trimestre avril-juin pour les personnes âgées de 15 ans et plus par rapport à la période précédente. période de pandémie. « Le LFPR pour les personnes âgées de 15 ans et plus dans le CWS variait de 46,2 pour cent à 47,8 pour cent au cours de la période pré-pandémique. Le LFPR entre avril et juin 2023 était de 48,8 pour cent, ce qui est supérieur au taux de participation au marché du travail observé au cours des trimestres couverts au cours de la période pré-pandémique.

Les plus lus 1

Israel-Palestine News Live Updates : Le Premier ministre Netanyahu déclare que l’attaque du Hamas va « changer le Moyen-Orient » après qu’Israël a déclaré le siège complet de Gaza 2

Dans le conflit israélo-palestinien, pourquoi le Hamas et le Hezbollah ont soulevé la question de la « normalisation » Voir plus

« Le WPR pour les personnes âgées de 15 ans et plus dans le CWS variait de 41,8 pour cent à 44,1 pour cent au cours de la période pré-pandémique. Le WPR entre avril et juin 2023 était de 45,5 pour cent, ce qui est supérieur au ratio de population active observé au cours des trimestres couverts au cours de la période pré-pandémique. Le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans et plus dans le CWS variait entre 7,8 pour cent et 9,7 pour cent au cours de la période pré-pandémique. Le taux de chômage entre avril et juin 2023 était de 6,6 pour cent, ce qui est inférieur aux taux de chômage observés au cours des trimestres couverts pendant la période pré-pandémique », indique-t-il.

Le taux de chômage avait fortement augmenté lors du confinement imposé en 2020 lors de la première vague de la pandémie. Le taux de chômage des femmes et des hommes urbains de la tranche d’âge de 15 à 29 ans s’élevait respectivement à 36 pour cent et 34,3 pour cent entre avril et juin 2020.

Le taux de chômage est défini comme le pourcentage de personnes au chômage parmi la population active. Le PLFS du chômage urbain est basé sur l’approche actuelle du statut hebdomadaire, selon laquelle une personne est considérée comme au chômage si elle n’a pas travaillé ne serait-ce qu’une heure n’importe quel jour de la semaine mais a cherché ou était disponible pour travailler au moins pendant une heure n’importe quel jour de la semaine. jour pendant la période. La population active selon le CWS est le nombre de personnes occupées ou au chômage en moyenne au cours d’une semaine précédant la date de l’enquête.