Le taux de chômage aux États-Unis baisse en décembre, mais augmente pour les femmes noires et les hommes hispaniques

Les navetteurs arrivent dans la gare et le centre commercial Oculus de Manhattan le 17 novembre 2022 à New York.

Le taux de chômage aux États-Unis a globalement diminué en décembre, mais a augmenté pour les femmes noires et les hommes hispaniques, selon le dernier rapport sur la masse salariale non agricole.

“Ce que nous avons vraiment vu au cours des près de trois dernières années depuis que la pandémie a frappé, c’est que nous avons retrouvé, en termes de chiffres globaux, tous les emplois perdus”, a déclaré Michelle Holder, éminente chercheuse principale à Centre de Washington pour une croissance équitable.

“Mais le type de mix industriel a changé et a en quelque sorte eu un impact sur ce que nous voyons en ce qui concerne la répartition du chômage, par sexe, race et origine ethnique. Et cela désaffecte vraiment les femmes noires et les hommes latinos”, a ajouté Holder.

Un rapport sur l’emploi de décembre plus fort que prévu a continué de suggérer un marché du travail robuste, même si la croissance des salaires plus légère que prévu a attisé certains investisseurs qui espéraient que l’inflation pourrait baisser.

La masse salariale non agricole a augmenté de 223 000 en décembre, plus que l’estimation du Dow Jones de 200 000. Pendant ce temps, les gains horaires moyens ont augmenté de 0,3 % pour le mois et de 4,6 % par rapport à il y a un an. Celles-ci sont comparées à des estimations d’augmentations de 0,4 % et 5 %.

“Le marché du travail reste clairement solide”, a déclaré Elise Gould, économiste principale à l’Economic Policy Institute. “Nous constatons maintenant que l’enquête auprès des ménages et l’enquête sur les salaires montrent des signes de vigueur similaires, et la croissance des salaires semble ralentir.”