Le taux de chômage au Canada tombe à 5,2 %

OTTAWA –

Selon Statistique Canada, l’économie canadienne a affiché un modeste gain de 21 000 emplois en septembre.

Dans la dernière enquête sur la population active de l’agence fédérale publiée vendredi, le taux de chômage pour septembre est tombé à 5,2%, car moins de personnes cherchaient du travail, contre 5,4% le mois précédent.

Le gain d’emploi était attendu, car les pertes d’emplois dans le secteur de l’éducation au cours de l’été ont été annulées avec la réouverture des écoles.

Le rapport indique que les gains dans l’éducation, les soins de santé et l’assistance sociale ont été compensés par des pertes dans plusieurs autres secteurs, notamment la fabrication et l’information, la culture et les loisirs.

Le taux de participation à la population active du Canada – le pourcentage de personnes qui veulent et recherchent un emploi – a légèrement diminué de 0,1 % en septembre.

La hausse de l’emploi survient après trois mois consécutifs de pertes d’emplois dans l’économie canadienne.

Alors que la Banque du Canada relève vigoureusement les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation élevée, l’économie canadienne devrait ressentir les effets de la hausse des taux d’intérêt tant sur la croissance économique que sur les chiffres de l’emploi.

La banque centrale a laissé entendre que les marchés du travail tendus sont en partie responsables de la forte inflation.

Les salaires ont augmenté de 5,2 % en septembre par rapport à il y a un an, avec un salaire horaire moyen de 31,67 $. Il s’agissait du quatrième mois consécutif de croissance des salaires de 5 % ou plus.

Le rapport s’est également penché sur la retraite des Canadiens de moins de 65 ans, un facteur clé de la pénurie apparente de travailleurs. Près d’un million de Canadiens âgés de 55 à 64 ans ont déclaré qu’ils étaient à la retraite en septembre.

Au cours des 20 dernières années, le taux d’activité n’a cessé de baisser, principalement en raison du vieillissement de la population.

L’agence fédérale indique que depuis septembre 2019, le nombre de Canadiens âgés de 65 ans et plus a augmenté de 11,6 %, tandis que la population en âge de travailler a augmenté de 3,5 %.

Alors que les enfants retournaient à l’école en septembre, le rapport examinait également l’effet des responsabilités de garde d’enfants sur les décisions de carrière. Malgré un taux d’emploi record, les femmes âgées de 25 à 54 ans ayant des enfants de moins de 16 ans étaient deux fois plus susceptibles de décider de ne pas postuler à un emploi ou à une promotion au cours de la dernière année que leurs homologues masculins.

Les femmes étaient également deux fois plus susceptibles que les hommes de déclarer aider leurs enfants à faire leurs devoirs et à faire l’enseignement à domicile la plupart du temps ou tout le temps.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 octobre 2022.