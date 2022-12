Le taux de chômage au Canada est maintenant à 5,1 %

Le taux de chômage au Canada a légèrement diminué pour s’établir à 5,1 % en novembre, selon de nouvelles données publiées vendredi par Statistique Canada.

L’agence indique que le taux de chômage a diminué pour la deuxième fois en trois mois, se rapprochant de son creux record de 4,9% observé en juin et juillet.

Pendant ce temps, les salaires ont connu leur sixième augmentation consécutive en six mois, le salaire horaire moyen ayant augmenté de 5,6 % d’une année sur l’autre ce mois-ci.

Le Canada n’a ajouté que 10 000 nouveaux emplois en novembre, comparativement aux 108 000 emplois ajoutés en octobre.

Des industries telles que la finance, l’immobilier, les assurances et la fabrication ont enregistré des gains d’emploi. En revanche, les emplois dans la construction ont diminué de 25 000 et le commerce de détail et de gros a enregistré une perte de 23 000 emplois.

Le nombre de travailleurs travaillant à temps plein a augmenté de 51 000 ce mois-ci et a augmenté de 460 000 d’une année sur l’autre. L’emploi à temps partiel est demeuré le même en novembre, mais est en baisse de 91 000 emplois par rapport à l’an dernier.

L’emploi chez les femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint 81,6 %, son niveau le plus élevé depuis que Statistique Canada a commencé à recueillir des données en 1976.

De La Presse canadienne :

Voici les taux de chômage du mois dernier par province (chiffres du mois précédent entre parenthèses) :

Terre-Neuve-et-Labrador 10,7 % (10,3)

Île-du-Prince-Édouard 6,8 ​​% (5,4)

Nouvelle-Écosse 6,0 % (6,7)

Nouveau-Brunswick 7,3 % (6,7)

Québec 3,8 % (4,1)

Ontario 5,5 % (5,9)

Manitoba 4,4 % (4,6)

Saskatchewan 4,2 % (4,6)

Alberta 5,8 % (5,2)

Colombie-Britannique 4,4 % (4,2)

Statistique Canada a également publié des taux de chômage moyens mobiles sur trois mois désaisonnalisés pour les grandes villes. Il prévient toutefois que les chiffres peuvent fluctuer considérablement car ils sont basés sur de petits échantillons statistiques. Voici les taux de chômage du mois dernier par ville (chiffres du mois précédent entre parenthèses) :