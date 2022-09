Le taux de change euro-dollar donne une forte remise aux Américains

Les Américains voyageant en Europe peuvent le faire un peu moins cher ces jours-ci que ces dernières années.

Le dollar américain se négocie à son plus haut niveau depuis environ deux décennies par rapport à l’euro, ce qui signifie que les voyageurs peuvent acheter davantage à l’étranger.

actualités liées à l’investissement “Sortez de ces marchés faussés”: Mohamed El-Erian sur où investir en ce moment

Cela signifie que les Américains bénéficient effectivement d’une réduction sur les hôtels, les locations de voitures, les circuits et autres biens et services libellés en euros. Et ce n’est pas seulement l’euro – la valeur du dollar est aussi à son plus fort depuis des années par rapport à de nombreuses autres devises étrangères, selon les experts du voyage.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Vous pourriez être admissible à plus de 10 000 $ en incitations climatiques de la loi sur la réduction de l’inflation

Comment la remise de prêt étudiant pourrait affecter votre pointage de crédit

67% des «enfants boomerang» de la pandémie vivent toujours avec maman et papa

On ne sait pas combien de temps dureront les bons moments. Certains peuvent se demander : Dois-je agir maintenant pour garantir un taux de change favorable ?

“J’appuierais sur la gâchette maintenant”, Aiden Freeborn, rédacteur en chef du site de voyage Le routard fauchéa déclaré à CNBC.

“Vous pourriez vous protéger et attendre de voir si les choses s’améliorent, mais cela pourrait se retourner contre vous”, a-t-il ajouté. “Ne sois pas trop cupide, accepte le fait que c’est une position très forte.”

Voici ce qu’il faut savoir et comment en profiter.