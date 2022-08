Le taux de cas de COVID-19 dans l’Illinois chute ; l’État dépasse les 200 patients infectés par le virus aux soins intensifs pour la première fois depuis février – Shaw Local

Le département de la santé publique de l’Illinois a annoncé mardi 3 801 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et sept décès supplémentaires.

Lundi soir, l’Illinois comptait 1 522 patients COVID-19 à l’hôpital, le plus depuis le 17 février. Parmi ceux-ci, 201 se trouvaient dans des unités de soins intensifs, le plus depuis le 24 février, et 66 étaient sous ventilateurs.

Pour lundi, l’État a administré 7 806 vaccins.

Depuis le tableau de bord des données de l’IDPH :

Taux de cas pour 100 000 : 27,9 (en baisse de 0,3 par rapport à lundi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 21%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 132 (plus 3 depuis lundi)

Décès hebdomadaires signalés : 123

L’Illinois a enregistré 3 633 077 cas au total de virus et 34 556 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À partir de la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Au niveau du comté, une visite est comptée en fonction du lieu de résidence du patient. Un patient avec plusieurs visites sera compté pour chaque visite. Les admissions peuvent ne pas être dues au COVID-19 comme cause principale. Les données de surveillance syndromique ne sont pas la même source utilisée par le CDC pour rapporter les données d’admission à l’hôpital COVID-19.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 29.4 21 0 0 Chicago 23,9 15 24 14 DeKalb 32,9 22 1 0 DuPage 28.2 30 12 16 grincheux 23.3 21 0 1 Kane 29,9 30 5 3 Kendall 31.3 21 1 0 Lac 28.6 31 sept 5 la salle 30,9 21 1 0 Lee 30,9 22 1 2 Lorgner 30 22 0 0 McHenry 25,8 31 5 1 De banlieue

Cuisiner 24,5 23 26 18 Côté blanc 54.2 22 1 1 Sera 27,9 21 sept 11

Mise à jour des vaccins : Mardi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 080 675 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 23 138 711 vaccins administrés.

Mardi, 8 337 436 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,44 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 789 086 (73,7 %)

Au moins 1 dose : 9 712 043 (81,4 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 359 718 (77,1 %)

Au moins 1 dose : 9 224 679 (85,1 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 713 126 (78,3 %)

Au moins 1 dose : 8 516 523 (86,4 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 830 325 (89,6 %)

Au moins 1 dose : 1 978 292 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,13 %

Cuisinier de banlieue : 72,96 %

Lac : 70,56 %

McHenry : 66,07 %

DuPage : 75,72 %

Kane : 66,66 %

Volonté : 66,94 %

Kendal : 69,59 %

La Salle : 58,53 %

Grincheux : 57,91 %

De Kalb : 56,74 %

Lutte : 57,16 %

Lee : 59,01 %

Côté blanc : 52,00 %

Bureau : 56,91 %