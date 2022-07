Le taux d’approbation des emplois du président Joe Biden atteint un nouveau creux dans un sondage public

Le président américain Joe Biden arrive à bord d’Air Force One à l’aéroport international TF Green de Warwick, Rhode Island, États-Unis, le 20 juillet 2022.

Les cotes d’approbation de Biden parmi les électeurs inscrits ont également atteint un niveau record dans le sondage Quinnipiac, puisque seulement 33% des électeurs ont déclaré qu’ils aimaient le travail qu’il faisait et 59% désapprouvaient.

Plus d’Américains pensent maintenant que le président Joe Biden fait du mauvais travail qu’à tout autre moment de sa présidence, selon un important sondage d’opinion publié mercredi.

Dans l’enquête de Quinnipiac, Biden a obtenu les notes les plus basses pour sa gestion de l’économie, puisque seulement 28% des répondants ont approuvé son travail dans ce domaine. Ce résultat correspond à une autre conclusion du sondage : 34 % des Américains ont déclaré que l’inflation était le problème le plus urgent auquel les États-Unis étaient confrontés aujourd’hui.

L’inflation en juin a augmenté de 9,1 % par rapport à il y a un an, le rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans.

Les cotes d’approbation de Biden étaient également sous-marines lorsque les répondants ont été interrogés sur sa gestion de la violence armée, de la politique étrangère et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le seul point positif marginal est venu de la gestion par Biden de la pandémie de Covid-19, où 50% des répondants ont approuvé le travail qu’il faisait, tandis que 43% ont désapprouvé.

Le sondage Quinnipiac avait des nouvelles encore pires pour Biden en ce qui concerne son intention de briguer un second mandat en 2024.

Un énorme 71% des répondants ont déclaré qu’ils n’aimeraient pas voir Biden se présenter à la présidence cette année-là, et seulement 24% ont déclaré qu’ils voulaient un deuxième mandat de Biden à la Maison Blanche.

De nombreux collègues démocrates de Biden semblent prêts à le voir partir, selon le sondage, qui a interrogé 1 523 adultes au téléphone de jeudi à dimanche, et qui avait une marge d’erreur de 2,5 points de pourcentage.

Une majorité de démocrates, 54%, ont déclaré qu’ils n’aimeraient pas qu’il soit réélu dans deux ans, selon l’enquête. Quarante pour cent des démocrates ont déclaré qu’ils aimeraient voir Biden se présenter.

Cela contraste avec le soutien au prédécesseur de Biden, Donald Trump, des collègues républicains de Trump.

Au total, 69% des républicains ont déclaré qu’ils aimeraient que Trump se présente pour revenir à la Maison Blanche en 2024, tandis que 27% ne le feraient pas.

Parmi tous les Américains, 60% ont déclaré qu’ils ne voulaient pas voir Trump comme candidat du GOP.

“Il y a peu d’enthousiasme pour une rediffusion d’une présidence Trump ou Biden”, a déclaré Tim Malloy, analyste des sondages à l’Université Quinnipiac.

“Mais alors que Trump domine toujours sa base, le président Biden est sous l’eau lorsqu’il s’agit du soutien de son propre parti.”

Les électeurs inscrits étaient presque également répartis lorsqu’ils ont été interrogés sur les prochaines élections de mi-mandat, qui détermineront quel parti politique détient la majorité dans les deux chambres du Congrès.

Au total, 45% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que le Parti démocrate conserve le contrôle de la Chambre des représentants, tandis que 44% ont déclaré qu’elles préféraient que les républicains prennent le contrôle de cette chambre.

Lorsqu’on leur a demandé quel parti devrait contrôler le Sénat, c’était un match nul : 45 % ont répondu que les démocrates, tandis que le même pourcentage a déclaré qu’ils voulaient que les républicains soient aux commandes.

Les démocrates détiennent actuellement la majorité au Sénat grâce à deux sénateurs indépendants qui forment un caucus avec 48 sénateurs démocrates, et le vice-président Kamala Harris, qui peut briser l’égalité des voix dans la chambre de 100 membres.