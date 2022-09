Le taux d’accession à la propriété diminue au Canada : StatCan

OTTAWA –

Selon Statistique Canada, le taux de propriété du pays est en baisse, les jeunes de la génération Y en particulier étant moins susceptibles de posséder une maison en 2021 qu’ils ne l’étaient en 2011.

Selon le dernier recensement, les deux tiers des Canadiens possédaient une maison en 2021, en baisse par rapport au sommet de 69 % atteint il y a dix ans.

L’agence fédérale indique également que les maisons nouvellement construites sont de plus en plus susceptibles d’être occupées par des locataires, 40,4% des nouvelles maisons construites entre 2016 et 2021 étant désormais louées.

La part des habitations en copropriété continue d’augmenter, la plupart étant construites dans les grandes villes.

Le rapport indique que les coûts mensuels ont augmenté plus rapidement pour les locataires que pour les propriétaires au cours de la dernière période de recensement.

L’abordabilité du logement s’est en fait améliorée en 2021, mais un locataire sur cinq dépense encore plus de 30 % de son revenu en frais de logement.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 septembre 2022.