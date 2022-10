Le taureau «Lover Boy» provoque le chaos de la circulation sur l’autoroute écossaise après s’être échappé du champ

Après s’être échappé d’un champ, un taureau a provoqué le chaos de la circulation sur l’autoroute la plus fréquentée d’Écosse à Glasgow. La police, en Écosse, a averti les automobilistes sur l’autoroute M8 de s’attendre à des retards à la suite de l’incident. Alors que la présence du taureau a provoqué un embouteillage sur l’autoroute, c’est son nom plutôt unique qui a retenu l’attention en ligne.

Le taureau, appelé « Lover Boy », s’est approché de la M8 près de la jonction 30 à Craigton le vendredi 21 octobre. Des agents de la police routière ont été appelés sur les lieux près de l’aéroport de Glasgow, mais malgré l’appel du nom sur l’étiquette, ils ne pouvaient pas faire bouger Lover Boy.

Sur la photo, on voit le taureau paître au bord de la route. On peut également remarquer la boucle d’oreille en métal qui lit son nom, ‘Lover Boy’. La légende qui accompagne la photo du taureau sur Twitter se lit comme suit : “Des officiers de Glasgow RP assistent ce taureau qui a réussi à se promener sur la M8 près de J30”. La légende ajoutait: «Malgré l’appel de son nom sur son étiquette, il ne semble pas nous reconnaître et nous attendons l’aide du fermier local. Il peut y avoir des retards lorsque vous passez pour des raisons de sécurité ».

Il se termine par le hashtag “NoBullPlease”.

Consultez le message ci-dessous.

Officiers de #GlasgowRP aident à cela #taureau qui a réussi à errer sur le #M8 à proximité #J30. Malgré l’appel de son nom sur son étiquette, il n’a pas semblé nous reconnaître et nous attendons l’aide du fermier local.

Il peut y avoir des retards lorsque vous passez pour des raisons de sécurité.#NoBullPlease pic.twitter.com/b6nHB7OMjQ — Road Policing Scotland (@polscotrpu) 21 octobre 2022

Depuis que le message a fait surface en ligne, il a reçu plusieurs commentaires intéressants. L’un des utilisateurs a écrit: “Tout dans le travail d’une journée, appeler” lover boy “à un taureau… ressentez votre douleur lol”.

Un autre utilisateur a écrit : « Il fait 2 tonnes de muscle, a un pis poilu et son étiquette porte le nom « ‘Lover Boy’. Pensez-vous qu’il s’identifie comme une vache ? Un troisième utilisateur a écrit : « Un concert difficile criant « Viens ici mon amoureux » ! Laissez faire les pros ».

“Peut-être qu’il est malentendant”, a lu un autre commentaire.

Jetez un œil à quelques commentaires ci-dessous.

Il fait 2 tonnes de muscle, a un pis poilu et son étiquette porte le nom “Lover Boy”. Pensez-vous qu’il s’identifie comme une vache? — Coinneach (@Coinneach9) 22 octobre 2022

Tout au long d’une journée de travail..appeler ‘lover boy’ à un taureau….ressentez votre douleur ..lol 😆 — Roseann Coakley (@coakley_roseann) 21 octobre 2022

Un concert difficile criant “viens ici amoureux garçon” ! Laissez faire les pros 😉 — 🇳🇬steve murray🇵🇸 🇯🇵 (@sdceltic1) 21 octobre 2022

La police a attendu que des gens de la ferme à proximité viennent en aide. La circulation sur le site, quant à elle, a été bloquée pour des raisons de sécurité.

