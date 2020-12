(Opinion Bloomberg) – Les taureaux métalliques sont en charge. Goldman Sachs Group Inc., qui voit un rallye des matières premières à égalité avec celui de 2000, affirme que le cuivre pourrait tester son record d’un peu plus de 10 000 $ d’ici 2022. Le métal a déjà grimpé à près de 8 000 $ cette année. Le nickel est également en ruine, le zinc a grimpé de plus de 50% depuis mars et le minerai de fer s’approche de 150 $ la tonne.

L’avenir post-Covid semble rose. Seulement, nous n’en sommes pas encore là.

L’exubérance n’est que naturelle, dans une certaine mesure. La grande majorité d’entre nous sera heureuse de voir la fin d’une année passée à différentes étapes de verrouillage. Nous nous concentrons tous sur l’avenir. En termes de produits de base, cela se traduit par un examen des prochains mois des poussées hivernales de Covid-19, des fermetures supplémentaires, des retards de distribution des vaccins et d’autres problèmes, dans un monde où la vie redevient normale.

L’optimisme est également ancré dans la réalité. Il ne fait aucun doute que les choses s’améliorent pour les matières premières, et en particulier les métaux de base. Les dépenses publiques sont importantes dans le monde, le dollar américain est faible et la politique monétaire est souple. La demande industrielle et des consommateurs se redressera. L’approvisionnement, quant à lui, aura probablement du mal à suivre quelque chose de proche d’une reprise en forme de V, après une longue période de frugalité après la folie de 2012 et 2013.

Le cuivre est un bon exemple de ce qui est en jeu. Le métal rouge a connu son rallye le plus marqué en une décennie, en hausse de plus des deux tiers par rapport à ses creux de mars. C’est en grande partie grâce à la Chine, où la forte demande, les dépenses d’infrastructure et les stocks publics ont compensé la faiblesse ailleurs – même si les importations se sont modérées récemment. Le State Reserve Bureau a ajouté jusqu’à 500000 tonnes de stocks de cuivre en 2020, selon les analystes de Jefferies Group LLC.

L’appétit devrait augmenter à l’échelle mondiale à mesure que d’autres économies rebondiront et que les plans de relance verts lourds en cuivre entameront, à une époque de faibles stocks. La demande peut dépasser la production. Glencore Plc, un producteur majeur, a placé la semaine dernière le pipeline de projets de cuivre à des niveaux bas d’avant le supercycle. Goldman voit les conditions les plus difficiles depuis une décennie, et d’autres aussi, dans une plus ou moins grande mesure, prévoient des déficits à venir.

L’histoire continue

Pourtant, il y a un risque que le marché des matières premières accorde plus d’attention à la lumière au bout du tunnel qu’à l’obscurité avant d’y arriver, comme le dit Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia. La route est encore longue et cahoteuse, même pour le cuivre.

Pour commencer, les pousses vertes de récupération observées en été et en automne se fanent à mesure que l’hiver s’installe et que le nombre de cas de Covid augmente. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a été parmi ceux qui ont mis en garde contre les défis et les incertitudes à court terme alors que les flambées se multiplient aux États-Unis et au-delà. En Europe, une deuxième vague d’infections et de verrouillages fait mal – même si les restrictions sont moins strictes que la première fois.

Alors que les approbations de vaccins sont indéniablement une bonne nouvelle, une inoculation à une échelle qui réduira les hospitalisations et les décès est loin d’être terminée. Les vaccins n’entraîneront pas la levée automatique de toutes les restrictions de voyage et autres. Cela prendra des mois, voire plus.

Ensuite, il y a la Chine, qui à elle seule a freiné la demande mondiale de matières premières cette année, mais où l’appétit pourrait se refroidir. Cela ne veut pas dire une goutte. Pourtant, l’incertitude entoure exactement à quoi ressemblera la fin de la croissance alimentée par la relance, et en fait la forme exacte de la consommation dans une économie qui tente d’atteindre l’objectif d’émissions nettes nulles du président Xi Jinping. Des questions se posent également sur l’ampleur des risques liés à l’endettement et sur ce que cela pourrait signifier pour le plus grand consommateur mondial de matières premières, à mesure que les impayés augmentent. Cinq sociétés liées à l’État – d’un fabricant de puces à une entreprise automobile liée à BMW AG – ont fait défaut sur le marché obligataire onshore cette année. C’est le plus depuis 2016.

Les haussiers du marché ont sans aucun doute raison sur notre destination dans un an ou deux. Goldman a peut-être raison d’affirmer que les dépenses vertes peuvent rivaliser avec la folie d’investissement d’il y a 20 ans et qu’un boom de la consommation est possible. Nous avons juste besoin de voir cela se produire.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Clara Ferreira Marques est une chroniqueuse d’opinion Bloomberg couvrant les matières premières et les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Auparavant, elle était rédactrice adjointe pour Reuters Breakingviews, et rédactrice et correspondante de Reuters à Singapour, en Inde, au Royaume-Uni, en Italie et en Russie.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable

© 2020 Bloomberg LP