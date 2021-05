Le taureau crypto Mike Novogratz dit que le plongeon du matin ressemblait à une capitulation

Mike Novogratz, un important investisseur en crypto-monnaie, a déclaré mercredi à CNBC que la panne du bitcoin ne serait pas corrigée rapidement.

Le fondateur de Galaxy Digital a déclaré sur « Squawk Box » que la plongée matinale de Bitcoin ressemble à une capitulation.

Novogratz l’a également qualifié d ‘«événement de liquidation», car le bitcoin est tombé du jour au lendemain sous les 40 000 dollars pour la première fois en 14 semaines, puis est tombé sous les 31 000 dollars au plus bas du matin. Cela a fait baisser le taux de plus de 25% au cours des dernières 24 heures seulement. C’est aussi une baisse de plus de 50% par rapport au sommet historique du mois dernier, près de 65 000 $.

« Humpty Dumpty ne se remet jamais en place en deux jours … quand il craque. Cela va prendre un certain temps. Le marché se consolidera. Il trouvera un fond quelque part. J’espère que c’est proche d’ici », a déclaré Novogratz, suggérant que cela pourrait être d’environ 36 000 $ à 38 000 $.

Bitcoin a réparé une partie des dégâts plus tard mercredi, remontant au-dessus de 40000 dollars par jeton.

« L’histoire n’est allée nulle part. Cette révolution cryptographique s’est produite, mais ce sont certainement des revers pour les portefeuilles et pour la base d’investisseurs. Les gens ont perdu beaucoup d’argent, donc ils vont se dépoussiérer », a ajouté Novogratz.

L’adoption institutionnelle, y compris les entreprises achetant la crypto-monnaie en tant qu’investissement, et certaines sociétés financières prenant des mesures pour offrir une exposition à leurs clients, était un facteur qui avait été considéré comme alimentant la montée en flèche du bitcoin à son niveau record d’avril.

Cependant, une note récente de JPMorgan indique que les investisseurs institutionnels ont récemment abandonné le bitcoin au profit de l’or. Interrogé sur ces résultats par JPMorgan, Novogratz est resté optimiste sur le tableau de l’adoption à long terme.

« Je vois un mouvement. J’étais avec deux PDG de banque le mois dernier » et tous deux étaient fascinés par la finance décentralisée, a-t-il ajouté. « Je vois juste un mouvement inexorable des institutions financières et des entreprises technologiques vers l’espace crypto. »

Novogratz avait déclaré mardi à CNBC qu’il pensait que le bitcoin était susceptible de se consolider dans une fourchette d’entraînement comprise entre 40000 et 55000 dollars. Et bien que cette limite inférieure ait déjà été franchie, l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs a déclaré qu’il considérait 40000 dollars comme un point d’entrée attrayant pour les acheteurs.

Au plus bas de mercredi matin, le bitcoin était toujours en hausse de plus de 215% au cours des 12 derniers mois et d’environ 6% de plus depuis le début de l’année.

Novogratz a déclaré qu’il pensait que plusieurs facteurs étaient à l’origine du recul majeur de Bitcoin ces dernières semaines, y compris les commentaires du PDG de Tesla, Elon Musk, qui a critiqué l’impact environnemental de la crypto-monnaie tout en annonçant que le fabricant de véhicules électriques cesserait de l’accepter comme paiement.

« Beaucoup plus de gens possèdent la crypto. La crypto s’est infiltrée dans les poches de toute notre société et vous avez eu une confluence d’événements – une combinaison de journée fiscale, de tweets Elon Musk, etc., où vous avez commencé à décomposer la positivité dans l’action des prix, et maintenant nous avons un événement de liquidation », a déclaré Novogratz.