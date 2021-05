Le taureau Bitcoin Tom Lee voit toujours 100000 dollars d’ici la fin de l’année

Le stratège de Wall Street, Tom Lee, a déclaré lundi à CNBC que l’effondrement du bitcoin de la semaine dernière n’avait pas ébranlé sa résolution haussière, affirmant qu’il respectait son objectif de prix de 100000 dollars par jeton de fin d’année.

« Je pense que le bitcoin est hyper-volatile. C’est la nature de celui-ci, mais c’est ce qui crée la récompense pour les gens », a déclaré Lee dans une interview sur « TechCheck ».

« Encore une fois, même si le bitcoin est maintenant dans le banc des pénalités, je pense toujours qu’il pourrait sortir de l’année à plus de 100 000 dollars », a déclaré Lee, co-fondateur et responsable de la recherche Conseillers mondiaux Fundstrat.

Lee a déclaré à CNBC qu’il avait d’abord proposé cet objectif Bitcoin de fin d’année en décembre – et il ne recule pas, alors même que la plus grande crypto-monnaie du monde a connu des difficultés depuis qu’elle a atteint un sommet historique de près de 65000 $ à la mi-avril.

Le Bitcoin a connu une période particulièrement volatile ces derniers jours, y compris la session de mercredi dernier au cours de laquelle il était, à un moment donné, en baisse de plus de 30% pour atteindre un peu plus de 30000 dollars par jeton. Il a récupéré quelques pertes et était parfois revenu à plus de 40 000 $ chacun jeudi et vendredi. Cependant, au cours du week-end, le bitcoin s’est à nouveau vendu, chutant en dessous de 32000 $ chacun.

Le rallye était de retour lundi, le bitcoin augmentant d’environ 12% pour se négocier au-dessus de 37000 $.

« La volatilité du Bitcoin est en quelque sorte systématique pour le réseau lui-même, donc je pense que quiconque achète du Bitcoin doit être conscient qu’il sera toujours hyper-volatile. C’est l’occasion », a déclaré Lee.

Parmi les vents contraires auxquels le bitcoin a récemment été confronté, il y a eu les commentaires du PDG de Tesla, Elon Musk, et les préoccupations réglementaires en Chine et aux États-Unis.

« Il s’agit essentiellement d’un appel au réveil » pour les investisseurs qui se sont lancés dans le bitcoin alors qu’il était sur une forte hausse, a déclaré Lee. « Quand vous regardez où se déroule la vente, cela ne vient pas des détenteurs d’origine de Bitcoin, mais c’est beaucoup de nouveaux comptes. »