Une FEMME s’est fait tatouer pour lui rappeler son endroit préféré mais s’est trompée de coordonnées et a identifié un endroit au hasard dans l’océan Pacifique.

Bri Pritchett, 24 ans, voulait commémorer des vacances avec son petit ami à Sedona en Arizona, aux États-Unis.

Elle a déclaré: «Je voulais me faire tatouer depuis un moment, et je me suis souvenue d’avoir vu ce rocher aux formes grossières pendant nos vacances à Sedona et de penser que c’était la chose la plus drôle au monde.

«La région a également été le premier endroit où je suis tombé amoureux du désert, donc c’était très spécial.

« J’ai déposé une épingle dans Google Maps, effectué une conversion rapide – et clairement inexacte – pour mettre en forme les coordonnées comme je le souhaitais. »

Bri a remis les coordonnées à l’artiste, mais a malheureusement écrit «Sud» au lieu de «Nord», alors ils ont lu 34 ° 52 ’12 ”S 111 ° 45′ 36” W.

La simple erreur signifie que son tatouage mène à un endroit aléatoire à près de 3000 km.

L’analyste sensorielle Bri a déclaré qu’elle avait publié une photo de son encrage sur les réseaux sociaux – uniquement pour que sa sœur découvre son erreur.

Bri, de St Louis, Missouri, a déclaré: «Je ne pouvais pas y croire au début, mais je trouve cela hilarant maintenant. J’étais si près! C’est une solution facile, mais je pourrais peut-être la garder parce que c’est juste drôle.

Elle a ajouté de se faire tatouer: « Je conseillerais à votre ami le plus méticuleux de le vérifier d’abord! »