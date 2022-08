Le tatouage de Pete Davidson rend hommage à Kim Kardashian : Toute son encre pour la star de télé-réalité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Alors que Pete Davidson sortait avec Kim Kardashian, il a montré sa loyauté à travers des tatouages.

Le couple a rompu vendredi après neuf mois de relation, a déclaré une source à E! Nouvelles.

Davidson, 28 ans, et Kardashian, 41 ans, se sont rapprochés après que Kardashian ait animé “Saturday Night Live”.

Quelques semaines après que des rumeurs sur leur romance ont fait surface en octobre, ils ont été aperçus lors du week-end d’Halloween de Knott’s Scary Farm avec des amis.

L’ancienne star de “Saturday Night Live” a décoré son corps avec quelques tatouages ​​pour la star des “Kardashians”.

Il a obtenu sa dernière encre en mai. Davidson a été vu quittant le Fonda Theatre de Los Angeles avec un tatouage au cou avec les lettres “KNSCP”, selon Page Six.

Les fans n’ont pas tardé à spéculer que les lettres sont dédiées à la star de la télé-réalité et à ses quatre enfants avec son ex-mari Kanye West.

Le “K” peut signifier Kim, et le reste des lettres peut être un hommage aux enfants de Kardashian-West – North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 et Psalm, 2.

En mars, Kardashian s’est vanté de l’art corporel de Davidson qui lui était dédié dans “The Ellen DeGeneres Show”.

“Ouais, il a quelques tatouages ​​- quelques-uns mignons, vous savez, qu’il a”, a fait remarquer le fondateur de Skims.

“Je pense que mon préféré, il dit” Ma copine est avocate “et celui-là est vraiment mignon.”

Bien que Kardashian ne soit pas encore avocate, l’encre sentimentale est dédiée à sa quête pour le devenir.

Avant l’apparition du tatouage “My Girl Is A Lawyer”, les choses se sont gâtées entre Davidson et l’ex-mari de Kardashian, West.

La star du “King of Staten Island” semblait également avoir un tatouage de “KIM” en lettres noires. Ce tatouage a été révélé dans des captures d’écran maintenant supprimées de messages texte entre Davidson et West.

Le rappeur a demandé à Davidson où il se trouvait après un échange houleux entre les deux, et le comédien a répondu avec un selfie torse nu et un texto qui disait “Au lit avec ta femme”.

Bien que Kardashian et Davidson aient décidé de se séparer, une source a déclaré à E! News qu’ils avaient encore “beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre”, mais leurs horaires et la longue distance qui les séparait “ont rendu très difficile le maintien d’une relation”.

Le point de vente a précisé que la rupture ne signifie pas que Kardashian et West tenteront de raviver leur relation.