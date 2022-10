Le tâtonnement de WR Ihmir Smith-Marsette sur le «jeu égoïste» coûte aux Bears de Chicago toute chance de revenir – Shaw Local

MINNEAPOLIS – Dimanche était censé être le jour où le receveur des Bears Ihmir Smith-Marsette a trouvé sa revanche contre une équipe qui l’a abandonné. C’était censé être le jour où il a fait regretter aux Vikings du Minnesota, l’équipe qui l’a repêché en 2021, de l’avoir coupé en août. Selon ses mots, il voulait «prouver un point».

Vers la fin du match, les Bears tiraient de l’arrière par sept points et Smith-Marsette était sur le terrain avec Justin Fields et l’attaque des Bears. Fields lui a lancé le ballon avec un peu plus d’une minute à jouer. C’était son moment.

Les Vikings l’ont volé de ses mains.

Le demi de coin des Vikings, Cameron Dantzler Sr., a arraché le ballon des mains de Smith-Marsette alors que le receveur de deuxième année coupait à l’intérieur pour essayer de jouer. Le fumble a effectivement mis fin au match. Les Vikings ont manqué de temps lors d’une victoire contre les Bears, 29-22, au US Bank Stadium.

Après avoir réussi la capture, sa première de la saison, Smith-Marsette a d’abord abandonné Dantzler, puis a choisi de ne pas sortir des limites avec le compte à rebours. Il a essayé de juke un défenseur, mais l’accroc rapide a donné à Dantzler suffisamment de temps pour récupérer et arracher le ballon à Smith-Marsette.

“C’est un moment où c’est comme, c’est un jeu d’équipe et c’était un jeu égoïste de ma part essayant d’en tirer le meilleur parti”, a déclaré Smith-Marsette. “Mieux vaut croire que c’était dans mes meilleures pensées d’essayer de gagner le match, bien sûr. Trop de moi. C’était définitivement un sentiment déchirant, un sentiment déchirant.

Pour Smith-Marsette, celui-ci piquera longtemps. Il n’y a aucune garantie que les Bears auraient marqué un touché ou qu’ils auraient gagné le match. Pourtant, Smith-Marsette, 23 ans, un choix de sixième ronde des Vikings l’an dernier, savait qu’il avait fait une erreur qui a coûté à son équipe toute chance de revenir.

Cela aurait été un retour remarquable. Les Bears traînaient de 18 points à un moment donné, 21-3, et ont riposté pour prendre une avance d’un point, 22-21. Un retour de 18 points aurait été la quatrième plus grande victoire de retour de l’histoire de l’équipe.

“Je connais Ihmir, je sais qu’il se sent mal en ce moment”, a déclaré Fields. “Notre travail est de le récupérer. C’est un grand joueur. Moi personnellement, je sais ce qu’il peut faire. Il est jeune. Deuxième année. Il doit juste apprendre de cette erreur.

Il est impossible d’exagérer à quel point les 25 premières minutes du match se sont déroulées pour les Bears. L’offense ne pouvait absolument rien faire. Le QB des Vikings, Kirk Cousins, a complété ses 17 premières tentatives de passes, un record d’équipe, et n’a pu se tromper. Le receveur vedette Justin Jefferson a dépassé 10 attrapés et 100 verges sur réception en première mi-temps et le porteur de ballon Dalvin Cook a marqué deux touchés.

C’était plus que déséquilibré.

Puis, d’une manière ou d’une autre, les ours ont creusé leur chemin hors du trou. Un botté de dégagement des Vikings juste avant la mi-temps a donné le ballon aux Bears près du milieu de terrain. Le receveur des Bears, Darnell Mooney, a fait une prise folle à une main pour déplacer les Bears profondément dans le territoire des Vikings. Le porteur de ballon David Montgomery a frappé dans une course de touché de 9 verges.

“Nous avions besoin d’une étincelle”, a déclaré Mooney. « C’était plutôt sec pour nous. Ils ont eu le ballon pendant de longues périodes. Nous avions juste besoin d’une sorte d’étincelle.

La prise de Mooney a été l’étincelle.

Après la mi-temps, les Bears ont marqué lors de la première possession du troisième quart-temps et, tout à coup, ils étaient de retour dans un match à un score.

“Je suis fier de tout le monde et de la façon dont ils se sont battus”, a déclaré Fields. « Nous étions menés, 21-3. Beaucoup d’équipes de cette ligue se seraient simplement couchées et auraient arrêté de jouer, mais j’étais fier de nos gars.

Fields a mené le retour en seconde période avec une poche particulièrement propre de sa ligne offensive. Il a complété un record de la saison de 15 passes en 21 tentatives et a totalisé 208 verges par la passe avec un touché et aucune interception. Il n’a été limogé que deux fois. Fields a également mené les Bears avec 47 verges au sol en huit courses.

Les Bears ont brièvement pris une avance d’un point, 22-21, au quatrième quart. Cousins ​​et les Vikings ont parcouru 75 verges en 17 jeux et ont consommé sept minutes de temps de jeu avant que Cousins ​​ne frappe un coup de QB pour un touché.

Fields et l’offensive des Bears ont pris le relais, nécessitant un touché avec un peu plus de deux minutes à jouer. Ils s’étaient déplacés près du milieu de terrain lorsque Smith-Marsette a échappé le ballon.

“C’est quelque chose que je dois être intelligent”, a déclaré Smith-Marsette. “Pas d’autre façon de le dire.”