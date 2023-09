Le « Taste of the Town » de DeKalb Chamber commence mardi – Shaw Local

Imaginez-vous assis dans un restaurant local. De délicieuses odeurs s’échappent de la cuisine. Vous entendez le grésillement du grill et la salle animée. Vous voyez une assiette très délicieuse à la table voisine. Vous recherchez l’élément dans le menu et le trouvez. En regardant, vous voyez qu’ils vous proposent votre dessert préféré et décidez aujourd’hui de vous l’offrir. Le serveur s’approche avec le sourire et s’assoit avec une boisson artisanale glacée, exactement comme vous l’aimez, et vous prenez une gorgée et un zeste traverse votre corps alors que vos papilles gustatives se réveillent.

Vous commandez votre repas et quelques instants plus tard, vous prenez une photo de votre assiette préparée par le chef et vous constatez qu’elle satisfait toutes vos envies – fraîche, juteuse et parfaitement équilibrée – accompagnée d’un accompagnement à tomber par terre. Vous repartez rassasié et vous ne pouvez pas arrêter de parler de votre nouveau favori !

Affamé? Suivre la Chambre DeKalb alors que nous explorons les restaurants, les bars et d’autres entreprises liées à l’alimentation et aux boissons ici dans notre communauté grâce à notre nouveau Goût de la ville. Taste of the Town est une campagne visuelle qui débute mardi sur Facebook et Instagram de la DeKalb Chamber.

Nous avons constaté une croissance passionnante de nos options de restauration et de boissons dans le comté de DeKalb.

Découvrez de nouveaux plats et des boissons artisanales qui suscitent l’enthousiasme et ont un goût sensationnel. Nous avons un large choix de possibilités de restauration ici – des hamburgers chargés, des côtes levées alléchantes au barbecue, des frites croustillantes avec de délicieuses trempettes, des pizzas au fromage, des salades fraîches du jardin, des crêpes moelleuses, une gamme de cocktails pour répondre aux envies de chacun, des bières pression glacées et bien plus encore !

Allez « aimer » la Chambre de commerce de DeKalb Facebook et Instagram afin que vous obteniez tous les savoureux, directement sur votre flux ! Nous partagerons des photos, des vidéos et bien plus encore pour mettre en valeur les membres participants à notre campagne Le goût de la ville.

Vous en apprendrez davantage en regardant de brèves vidéos que nous avons créées sur nos réseaux sociaux qui mettent en valeur les entreprises participantes, avec des extraits de leur emplacement, de la nourriture et des boissons, ainsi que des informations privilégiées. Voir les photos des participants qui présentent les repas sur leur menu et vérifier www.dekalb.org/taste-of-the-town pour accéder à une liste de participants, y compris leurs coordonnées telles que le site Web, les réseaux sociaux, l’adresse de localisation et le numéro de téléphone pour commander. Avec vos nouvelles connaissances, ajoutez ces essais incontournables à votre liste de choses à faire.

Il est maintenant temps de manger et de boire dans notre ville ! Allez soutenir ces participants, trouvez de nouveaux favoris et revisitez vos anciens favoris. Nous espérons que cela vous donnera également un coup de pouce supplémentaire pour explorer de nouveaux endroits sur votre liste de choses à faire !

Taste of the Town est sponsorisé par Keg & Kernel, Tangled Roots Brewing Company et Jonamac Orchard. Retrouvez leurs vidéos et plus encore sur Facebook ou Instagram @dekalbilchamber. Notre ville dispose d’un large éventail de restaurants, de bars, d’épiceries et de magasins d’alcool, ainsi que d’autres entreprises liées à l’alimentation et aux boissons, pour tous les budgets et tous les palais. Mangez, buvez, soyez local !

Anna Wilson est la Chambre de commerce de DeKalble gestionnaire des adhésions.