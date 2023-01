Le TAS rejette l’appel contre la règle autorisant les footballeurs et entraîneurs étrangers à quitter les clubs russes et ukrainiens

Le Tribunal arbitral du sport a confirmé vendredi la décision de la FIFA d’autoriser les footballeurs et entraîneurs étrangers à quitter les clubs russes et ukrainiens en raison de la guerre.

Huit clubs russes et la meilleure équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk ont ​​fait appel au TAS pour contester les règles introduites par l’instance dirigeante du football mondial à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Le tribunal de la ville suisse de Lausanne “a rejeté les recours et confirmé la décision contestée”, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le Shakhtar, qui a disputé la Ligue des champions cette saison, souhaitait une indemnisation pouvant aller jusqu’à 40 millions d’euros de la FIFA pour une perte de ventes de transferts de joueurs.

Les goûts de l’ailier brésilien Tete et de son compatriote Dentinho ont quitté les 13 fois champions d’Ukraine depuis l’invasion russe.

En mars 2022, la FIFA a introduit des règles qui suspendaient automatiquement les contrats des joueurs ou entraîneurs étrangers avec les clubs ukrainiens jusqu’au 30 juin de l’année dernière.

Il a ensuite remplacé la suspension par une option pour les étrangers de suspendre unilatéralement leurs contrats jusqu’au 30 juin de cette année, à condition qu’aucun accord amiable avec le club ne puisse être trouvé d’ici fin juin 2022.

Quant aux clubs russes, les étrangers pourraient suspendre unilatéralement leurs contrats jusqu’au 30 juin de l’année dernière.

Cela a été prolongé par la FIFA jusqu’au 30 juin de cette année, encore une fois si aucun accord avec le club n’a été conclu d’ici la fin juin 2022.

Le Shakhtar et huit clubs russes ont contesté la prolongation.

Les équipes russes étaient le Zenit Saint-Pétersbourg, le Dynamo Moscou, Sotchi, le CSKA Moscou, Krasnodar, le Lokomotiv Moscou, Rostov et Rubin Kazan.

“Les arbitrages du TAS ont été traités par deux panels différents du TAS”, a déclaré le tribunal, un pour chaque pays.

« Les deux formations ont rejeté les appels et confirmé la décision contestée.

“Les deux formations ont souligné que la décision contestée était la conséquence d’un objectif légitime, au regard des statuts de la FIFA, et que les mesures adoptées n’étaient pas excessivement disproportionnées et restaient dans le domaine d’appréciation accordé à la FIFA par le droit suisse.”

La FIFA a son siège à Zurich, dans le nord de la Suisse.

Au moment de la décision initiale de la FIFA en mars 2022, l’instance dirigeante a déclaré que cette décision visait principalement à offrir aux joueurs et aux entraîneurs la possibilité de travailler et de recevoir un salaire, et à protéger les clubs ukrainiens stoppés par l’invasion.

Dans une lettre de juillet 2022, vue par l’AFP, la FIFA a reconnu que les équipes ukrainiennes devraient faire face à de nombreux départs et a promis que leurs intérêts seraient protégés.

