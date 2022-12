Le tarif du métro de New York pourrait atteindre plus de 3 $ alors que les responsables luttent contre les pertes pandémiques

Les difficultés financières de l’autorité sont partagées par les systèmes de transport en commun à travers les États-Unis et en Europe, qui, comme celui de New York, ne se sont pas remis des pertes d’achalandage et de revenus qui ont duré beaucoup plus longtemps et plus sévèrement que prévu.

Toute augmentation des tarifs ne manquera pas de contrarier ceux qui prennent le métro et les bus de New York. Beaucoup d’entre eux sont déjà mécontents du service de métro : une enquête auprès des clients menée par l’autorité au printemps dernier a montré que plus de la moitié n’en étaient pas satisfaits. D’autres abandonnent complètement le système, les niveaux de passagers en semaine restant obstinément bas à environ 60% des niveaux prépandémiques.

De nombreuses personnes sont restées à l’écart en raison des craintes persistantes suscitées par le coronavirus et du passage au travail à distance. La sécurité du système est également une source d’anxiété croissante après une série d’attaques très médiatisées sur les quais et les trains.

L’autorité a augmenté les tarifs d’environ 4% tous les deux ans depuis 2009, mais elle a reporté une tournée prévue en 2021 alors qu’elle cherchait à attirer les passagers au milieu de la pandémie. Une injection de plus de 14 milliards de dollars dans l’aide fédérale a contribué à réduire le déficit budgétaire de l’autorité, mais cet argent devrait se tarir d’ici trois ans. Les augmentations de tarifs potentielles augmenteraient le coût d’un trajet de 5,5% l’année prochaine et de 4% en 2025.

Même si elle impose des tarifs plus élevés, l’autorité prévoit un déficit de 600 millions de dollars l’année prochaine, qu’elle souhaite que la ville, l’État ou le gouvernement fédéral – ou une combinaison des trois – paie.