Le tapis roulant Peloton Tread+ nécessite des frais d’adhésion après des problèmes de sécurité et un rappel

Peloton a trouvé une solution intéressante à ses problèmes de sécurité sur tapis roulant, qui ont été liés à la mort d’un enfant : obliger les propriétaires de son Tread+ à 4 295 $ soit à rendre la machine pour un remboursement, soit à payer une cotisation mensuelle de 39 $ pour l’utiliser du tout. Les utilisateurs sont indignés et certains ont même comparé la demande de Peloton à un ransomware.

C’est un rappel que lorsque vous achetez ou utilisez un produit dont l’accès est contrôlé par quelqu’un d’autre, cet accès peut toujours vous être retiré. Comme de plus en plus de choses que nous achetons sont connectées à Internet, vivant et mourant par des mises à jour logicielles poussées par le fabricant et sur des plates-formes qui peuvent être fermées à tout moment, nous avons de moins en moins de contrôle sur elles. Même si nous payons une somme considérable pour ces appareils, il se peut que nous ne les possédions jamais entièrement.

Dans ce cas, Peloton affirme que le changement a été effectué pour des raisons de sécurité et que forcer les clients à devenir membres était le seul moyen de mettre en œuvre la mise à jour. Peloton a rappelé le Tread+ en mai, à la suite du décès d’un enfant qui avait été tiré sous un tapis roulant ; rapports de blessures à plusieurs autres enfants, animaux domestiques et adultes; et une querelle publique avec la Consumer Product Safety Commission (CPSC). La société a cessé de vendre le Tread + et a exhorté les propriétaires de Tread + à « cesser immédiatement » de les utiliser et a offert un remboursement complet pour les appareils retournés avant novembre. Mais Peloton n’a pas complètement décourager les gens d’utiliser la machine. En fait, il a même proposé d’envoyer des déménageurs chez les propriétaires pour déplacer leurs unités Tread + dans un espace auquel les enfants et les animaux de compagnie ne pouvaient pas accéder, gratuitement.

Désormais, certains propriétaires de Tread+ devront payer des frais mensuels supplémentaires qu’ils n’avaient pas auparavant. Peloton les a récemment informés qu’ils ne pourront bientôt plus utiliser leurs machines à moins d’acheter également un abonnement All-Access pour 39 $ par mois. Peloton offre trois mois de All-Access gratuits pour compenser la gêne occasionnée.

Peloton a déclaré à Recode que le déménagement était nécessaire pour ajouter une fonction de sécurité appelée « Tread Lock » aux machines.

« Dans notre travail continu pour garantir que nos produits sont encore plus sûrs et dans le cadre de notre rappel volontaire en collaboration avec CPSC, nous avons publié Tread Lock, un code d’accès à quatre chiffres pour protéger Tread + contre les accès non autorisés », a déclaré Peloton à Recode. « Malheureusement, en raison des limitations techniques actuelles, Tread Lock n’est pas encore disponible sans abonnement Peloton. »

Peloton a déclaré à Recode qu’il travaillait pour rendre Tread Lock disponible gratuitement, mais ne dirait pas combien de temps il faudrait pour mettre en œuvre le changement. Si cela prend moins de trois mois, les utilisateurs de Tread+ sans abonnement (Peloton ne dirait pas à Recode combien de ses utilisateurs entrent dans cette catégorie) ne paieront rien de plus. Ils pourraient même décider qu’ils aiment tellement le service qu’ils continueront à l’utiliser, ce qui est bon pour Peloton. Si cela prend plus de temps que la période gratuite ou ne se produit pas du tout, les propriétaires de Tread + devront décider s’ils souhaitent conserver l’appareil et débourser 39 $ par mois ou le retourner. Si vous êtes un propriétaire de Tread+ qui n’a pas d’enfants ou d’animaux et que vous pourriez prétendre que cette mesure de sécurité (et les dépenses) n’est pas nécessaire, eh bien, c’est tout simplement dommage.

Il convient de noter que Tread+ est déjà livré avec une clé de sécurité que Peloton recommande aux utilisateurs de retirer et de ranger hors de portée des enfants lorsque la machine n’est pas utilisée. Il convient également de noter, comme l’a fait la CPSC, que toutes ces blessures ne se sont pas produites parce qu’un enfant a accidentellement allumé la machine alors que personne n’était là. Certains se sont produits pendant qu’un parent utilisait la machine, et toutes les clés de sécurité et les verrous de bande de roulement du monde ne les auraient pas empêchés.

Alors que Peloton a apparemment la capacité de briquer entièrement ses machines, ce qui obligerait les propriétaires à les rendre, il opte plutôt pour ce compromis qui profite à Peloton. Cela fait aussi partie de son modèle économique. La machine elle-même est un achat unique tandis que les abonnements sont une source continue de revenus et ce qui différencie Peloton des machines traditionnelles. Ce n’est pas seulement de l’exercice; c’est l’exercice en tant que service. Peloton souhaite donc que le plus grand nombre de ses clients s’abonnent. Une vision très cynique de la situation dirait que c’est une façon de le faire.

Le changement ne semble affecter que les machines Tread + et non le modèle Tread plus petit et moins cher, qui fait l’objet d’un rappel distinct en raison de rapports faisant état de blessures dues au desserrage et même à la chute de son écran tactile.

Bien que les détails de cette situation soient inhabituels, l’idée que vous ne possédez pas entièrement les choses que vous achetez de nos jours ne l’est pas. Apple a rendu ses appareils de plus en plus difficiles d’accès et de réparation pour quiconque sauf Apple – ce qui donne également à Apple la possibilité de fixer ses propres prix pour ce service – et John Deere maintient également un contrôle strict sur le logiciel qui exécute ses machines. Techniquement, vous ne possédez pas la musique, les vidéos ou les livres que vous « achetez » auprès d’Apple Music ou d’Amazon Prime, et ils peuvent vous être retirés. Les montres connectées Pebble sont devenues stupides lorsque Fitbit a acquis la société et fermé la plate-forme (bien que des efforts aient été menés par les fans pour maintenir Pebbles en activité). Et nous avons vu de nombreux politiciens et experts conservateurs se plaindre du fait que les conditions de service changeantes des sociétés de médias sociaux les ont fait démarrer à partir de plates-formes pour des discours ou des actions qui étaient auparavant acceptables.

Peloton a connu un énorme succès, en grande partie grâce à son modèle de « fitness connecté » qui permet aux clients de continuer à payer chaque mois pour profiter pleinement de leurs machines. Cela donne également à Peloton un contrôle plus continu sur ces machines qu’une entreprise de tapis roulant ou de vélos d’appartement traditionnels et non connectés n’en aurait jamais. Et ce contrôle peut être exercé comme Peloton – ou tout autre fabricant de matériel informatique dans le secteur des logiciels et des services – le souhaite.