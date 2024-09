Le tapis rouge de « Doctor Odyssey » : tous les looks [PHOTOS]

La première du nouveau drame médical d’ABC « Doctor Odyssey » a eu lieu mercredi soir à Los Angeles. Les stars de la série, Joshua Jackson, Don Johnson, Sean Teale et Phillipa Soo, de la série « Hamilton », étaient présentes aux côtés des producteurs Ryan Murphy et Alexis Martin Woodall, ainsi que du PDG de Disney, Bob Iger. Étaient également présents certains des anciens collaborateurs de Murphy, la star de « Glee » Chord Overstreet et l’actrice de « Pose » Trace Lysette.

Certains invités ont adopté des détails d’inspiration maritime, Teale ayant opté pour un blazer croisé blanc avec bordure noire. Johnson et Jackson, quant à eux, ont évoqué des teintes océaniques dans différentes nuances de bleu.

« Doctor Odyssey », qui sera diffusé sur ABC le 26 septembre, suit le Dr Max Bankman (Jackson), qui commence à travailler à bord d’un luxueux navire de croisière. Parmi les invités spéciaux figurent les chanteuses country Shania Twain et Kelsea Ballerini et les acteurs John Stamos, Gina Gershon et Cheyenne Jackson.