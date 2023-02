Le « tap to pay » de BC Transit teste le conseil de Kelowna

Le conseil de Kelowna n’est pas tout à fait d’accord avec le projet de BC Transit de passer à un système de perception électronique des tarifs.

Umo (you-mo) permettra aux passagers de payer avec une application mobile, une carte de crédit, une carte de débit, une carte à puce rechargeable ou un portefeuille mobile.

Les conseillers Mohini Singh, Loyal Wooldridge et Rick Webber craignaient tous que le nouveau système n’empêche les passagers d’utiliser des transferts vers d’autres itinéraires une fois qu’ils ont initialement payé leur tarif.

« C’est une chose de demander un système de tarification universel alors que nous n’avons pas de service universel », a déclaré Webber.

Com. Luke Stack était préoccupé par le fait que la carte à puce rechargeable ait une date d’expiration.

“Si nous voulons que les gens l’utilisent, nous devons le rendre aussi simple et attrayant que possible”, a-t-il ajouté.

Le Conseil a reporté sa décision de soutenir le programme jusqu’à ce que BC Transit fournisse de plus amples informations concernant les transferts de tarifs et les délais d’expiration des cartes à puce.

Le système de transport régional de Victoria recevra le programme au printemps, Kelowna embarquera à l’automne et d’autres régions suivront au cours des prochains mois.

Selon BC Transit, les avantages incluent le fait de ne pas avoir à acheter à l’avance des billets et des laissez-passer ou à transporter la monnaie exacte.

Umo permet également aux passagers de voyager à travers la province avec un seul mode de paiement.

Les espèces continueront d’être acceptées pour les coureurs qui préfèrent l’utiliser.

