Le tango Delhi-Paris offre une troisième voie diplomatique

Au lendemain de la guerre russo-ukrainienne en février 2022, plusieurs pays occidentaux se sont inquiétés du refus de l’Inde de condamner explicitement la Russie. Simultanément, la visite controversée du président français Emmanuel Macron en Chine l’année dernière, associée à sa volonté d’approfondir les liens économiques avec Pékin, a soulevé des questions sur la politique ambiguë de la France à l’égard de la Chine. Pourtant, malgré le soutien indéfectible de la France à l’Ukraine et les relations tendues de l’Inde avec la Chine, à aucune de ces occasions, l’Inde et la France n’ont fait pression sur l’autre pour qu’elle aligne ses positions ou adopte une certaine position. La propension farouche des deux pays à l’autonomie stratégique dans leur politique étrangère signifie que les points de friction potentiels tels que ceux-ci sont supprimés, ouvrant la voie à une relation privilégiée. C’est pourquoi, malgré l’invitation de dernière minute du Premier ministre Narendra Modi, le président Macron a gracieusement accepté d’être l’invité d’honneur des célébrations de la Fête de la République indienne, démontrant ainsi la nature fiable du plus ancien partenariat stratégique de l’Inde. En tant que puissances intermédiaires et d’équilibrage, l’Inde et la France représentent ensemble « une troisième voie », loin de la politique de bloc entre les États-Unis et la Chine.

PRIME Le président français Emmanuel Macron reçu par le Premier ministre Narendra Modi à son arrivée pour assister à la cérémonie du 75ème Jour de la République, à New Delhi (PTI)

Partenariat aux multiples facettes couvrant la coopération dans une série de secteurs, la défense reste au cœur de ce partenariat. La France est désormais le deuxième fournisseur d’armes de l’Inde, détenant 29 % de sa part, contre les États-Unis, qui n’en détiennent que 11 %, malgré le développement rapide des liens indo-américains. L’acquisition de défense est un processus relativement fastidieux aux États-Unis par rapport au système plus centralisé de la France. Par conséquent, la France est perçue comme un partenaire plus facile à « moins de conditions », en particulier dans le contexte des objectifs de l’Inde de diversifier ses besoins de défense en l’éloignant de son fournisseur traditionnel, la Russie, ainsi que de son initiative Make in India qui nécessite des transferts de technologie et des connaissances avancées. comment pour la fabrication d’équipements indigènes. Outre les méga-accords impliquant des avions Rafale et des sous-marins Scorpène, les deux dirigeants ont adopté une « feuille de route industrielle de défense » visant le co-développement et la coproduction de matériel militaire avec la possibilité de fournir également des équipements à des pays tiers. Un accord Airbus-Tata pour fabriquer des hélicoptères civils est en préparation.

Pourtant, la coopération en matière de sécurité ne se limite pas aux ventes d’armes, mais s’étend à des zones critiques telles que l’Indo-Pacifique, où l’Inde et la France convergent sur leurs définitions conceptuelles de la région et sur la nécessité de maintenir l’État de droit et des voies de communication maritimes stables. contre une Chine affirmée. Cela a jeté les bases d’une coopération maritime solide dans les domaines de la sécurité, notamment la pêche illégale et la lutte contre la piraterie, et a permis des relations trilatérales avec des pays « partageant les mêmes idées » comme l’Australie et les Émirats arabes unis.

L’Inde et la France sont des puissances résidentes. La France compte des citoyens, des bases militaires, des territoires et des zones économiques dans la région, ce qui en fait le premier pays européen à publier une stratégie indo-pacifique en 2018, bien avant que le concept ne devienne monnaie courante. Sa position n’a fait que se renforcer depuis lors avec l’établissement de liens entre la sécurité sur les théâtres euro-atlantique et indo-pacifique. L’année dernière, l’Inde et la France ont lancé une feuille de route pour la coopération indo-pacifique, qui comprenait un fonds de développement pour des projets durables dans les pays tiers. Dans l’Initiative indienne pour les océans Indo-Pacifique (IPOI), la France s’occupe du pilier des ressources marines.

Les deux dirigeants n’auraient pas discuté des progrès réalisés sur les six projets de centrales nucléaires en cours à Jaitapur, bien que la coopération dans le domaine des réacteurs modulaires, petits et avancés, s’ajoute à la coopération énergétique préexistante dans les énergies renouvelables et l’hydrogène vert. À Jaipur, Macron s’est vu servir du thé payé via UPI, le système de paiement numérique indien que la France a l’intention de mettre en œuvre, en commençant par les billets pour la Tour Eiffel. Modi et Macron ont également signé un protocole d’accord sur les lancements de satellites et se sont engagés à approfondir leur collaboration en matière de connaissance de la situation spatiale.

Toutefois, deux secteurs critiques nécessitent encore des efforts importants. Le premier concerne le commerce et l’investissement, qui sont traditionnellement à la traîne compte tenu de la nature sécuritaire et centrée sur l’État des relations entre l’Inde et la France. L’Inde et la France sont respectivement les cinquième et septième économies mondiales. Pourtant, le commerce bilatéral entre les deux pays est évalué à 15 milliards de dollars pour la période 2022-2023. Au cours de la même période, le commerce indo-allemand a presque doublé, pour atteindre près de 30 milliards de dollars. Par ailleurs, la France n’est que le 11e investisseur étranger en Inde.

Il est encourageant de constater que des tentatives sont faites pour remédier à ce déséquilibre grâce à une plus grande implication du secteur privé et à la présence de PDG indiens et français lors de visites de haut niveau. Pourtant, c’est grâce à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Inde, dont les négociations battent actuellement leur plein, que le commerce peut recevoir le maximum d’impulsion.

Améliorer les liens entre les personnes est une autre initiative qui peut bénéficier au partenariat. Cela inclut davantage d’échanges éducatifs ainsi que des liens avec la société civile. Là aussi, la comparaison avec l’Allemagne est sombre : seuls 10 000 étudiants indiens sont présents en France alors que l’Allemagne accueille environ 35 000 étudiants indiens. Les ambitions de Macron d’augmenter ce nombre à 30 000 d’ici 2030, en plus d’accorder aux étudiants indiens des visas Schengen de court séjour de cinq ans, sont prometteuses. Pourtant, la nouvelle loi française controversée sur l’immigration, qui adopte une approche plus dure à l’égard des immigrés et des étrangers, pourrait nuire à ces efforts.

À l’approche des élections générales en Inde de cette année, l’étoile politique de Modi brille. Macron, cependant, s’en sort mal dans son pays après la perte de sa majorité parlementaire, ce qui a eu un impact sur sa capacité à gouverner au cours de son deuxième mandat. Cela a été plus récemment évident dans la loi sur l’immigration mentionnée ci-dessus, où le centriste Macron a été perçu comme se complaisant à l’extrême droite pour adopter une loi qui était intrinsèque à ses promesses pour son deuxième mandat. Le faste et les apparats de la haute diplomatie internationale donnent donc un élan au pays.

En tant qu’alliés fiables, le partenariat Inde-France est une force pour le bien mondial dans un monde instable plongé dans de multiples crises. En quelques mois seulement, de multiples réunions ont eu lieu entre les deux dirigeants, et la visite de Modi à Paris en juillet dernier a vu le lancement d’une ambitieuse feuille de route Horizon 2047. La relation a son lot de feuilles de route et de dialogues institutionnalisés pour guider sa trajectoire. Ce qui est essentiel pour New Delhi et Paris à l’avenir, c’est de concrétiser leurs ambitions en résultats tangibles.

Harsh V Pant est vice-président des études à l’ORF. Shairee Malhotra est membre associée pour l’Europe à l’ORF. Les opinions exprimées sont personnelles