Le tangage des jumeaux – oui, le tangage ! – alimente la première victoire en séries éliminatoires en 21 ans

MINNEAPOLIS — Il a fallu 19 ans aux Twins du Minnesota pour remporter un match éliminatoire et un jour pour recommencer.

Complétant un balayage de deux matchs contre les Blue Jays de Toronto mercredi avec une victoire 2-0 à Target Field, les Twins ont remporté leur première série éliminatoire depuis leur victoire contre les Athletics d’Oakland au premier tour de 2002, 7 668 jours auparavant.

Royce Lewis a joué le héros lors du premier match et Carlos Correa a mené la charge lors du deuxième match, mais c’est l’équipe de lanceurs – qui a porté les Twins toute la saison – qui s’est démarquée comme la plus grande différence entre cette série triomphale tant attendue d’octobre et tant d’autres. d’autres qui ont mal tourné de manière déchirante.

Après tout, l’alignement des Twins n’a totalisé que cinq points en deux matchs, un chiffre qui pourrait facilement conduire à une défaite dans un balayage. Au lieu de cela, derrière les partants Pabló López et Sonny Gray, et un enclos des releveurs réaménagé débordant soudainement de bras à indice d’octane élevé, les Twins n’ont accordé qu’un seul point lors du premier match et ont blanchi les Blue Jays lors du deuxième match.

« Je n’ai jamais vu une équipe de lanceurs comme celle-là dans ma carrière », a déclaré Max Kepler. «Cela me donne le plus grand espoir de continuer. Sans eux, nous ne serions pas là. Vous avez besoin de lancer en séries éliminatoires. Nous avons déjà participé à des séries éliminatoires lorsque les lancers n’étaient pas comme ceux d’aujourd’hui ou d’hier. J’ai tellement d’espoir.

Avant cette saison, les Twins n’avaient accordé aucun point ou un point dans un match éliminatoire seulement huit fois au cours de leurs six décennies d’histoire, et 1965 était la seule année où ils l’avaient fait deux fois au cours des mêmes séries éliminatoires. Maintenant, ils l’ont fait lors de matchs consécutifs pour lancer leurs séries éliminatoires 2023, qui se dérouleront samedi à Houston avec un match au meilleur des cinq contre le champion en titre des World Series, Astros.

C’était la continuation d’une saison régulière dominée par les lanceurs au cours de laquelle le personnel des Twins a mené la MLB en retraits au bâton et à égalité pour le moins de points autorisés de la Ligue américaine. C’était l’objectif lorsque les Twins ont embauché le président des opérations baseball Derek Falvey loin de leur rival des Cleveland Guardians en 2017, et ils l’ont atteint, bien que d’une manière que peu de gens attendaient.

Falvey était crédité d’être une partie substantielle du pipeline apparemment sans fin de jeunes armes locales de Cleveland, et l’on s’attendait à ce qu’il construise quelque chose de similaire au Minnesota, mais au lieu de cela, une grande partie de la force de lancement des Twins a été construite via des échanges, des tas de ferraille. découvertes et développement des compétences.

Parmi les sept lanceurs qui ont affronté les Blue Jays, les Twins ont acquis López, Gray et Jhoan Duran via un échange, ont signé Caleb Thielbar et Brock Stewart en tant qu’agents libres des ligues mineures et ont repêché Louie Varland et Griffin Jax.

Parmi les six autres lanceurs qui pourraient participer à la prochaine série contre les Astros, les Twins ont échangé contre Joe Ryan, Kenta Maeda, Emilio Pagán et Chris Paddack, et ont repêché Bailey Ober et Kody Funderburk.

Falvey et le front office des Twins n’ont peut-être pas emprunté le chemin attendu, axé sur le pipeline, et il y a certainement eu de nombreux obstacles en cours de route, mais ils ont constitué une équipe de lanceurs de premier plan qui se classe parmi les meilleures de l’histoire de l’équipe et vient de le faire. le plus gros travail de leur première victoire en séries éliminatoires en deux décennies.

« Pablo et Sonny, lorsqu’ils ancrent le début de tout cela, c’est la clé », a déclaré Falvey. « Vous avez besoin de ces chevaux à l’avant. Cela faisait partie de l’échange contre Pablo, c’est pourquoi nous l’avons fait. Cela faisait partie de la façon dont nous pensions à Sonny l’année dernière et cette année. Ryan, Ober, Maeda, tous ces gars sont intervenus pour nous. Je vois toujours ce groupe avec d’autres à venir.

Le blanchissage décisif de mercredi a mis en valeur la force globale des lanceurs et la profondeur étendue des Twins pour un public national qui peut encore les considérer comme les équipes douces des échecs passés en séries éliminatoires.

Gray, trois fois All-Star acquis des Reds de Cincinnati lors d’un échange au printemps 2022 contre l’espoir Chase Petty, a lancé cinq manches blanchies après une saison régulière au cours de laquelle il s’est classé deuxième de l’AL avec une MPM de 2,79 tout en lançant 184 manches pour son la plus grosse charge de travail depuis 2015.

Les deux premiers releveurs du match étaient Varland, originaire du Minnesota, un choix de 15e ronde de Concordia qui s’est converti à l’enclos des releveurs le mois dernier, et Thielbar, un choix de 18e ronde de l’État du Dakota du Sud qui était presque à la retraite avant que les Twins ne le persuadent de participer. une deuxième remise des gaz avec l’organisation.

Pour la septième manche, ils se sont tournés vers Stewart, un ancien espoir partant des Dodgers de Los Angeles dont la carrière a déraillé en raison de blessures au bras. Signé pour un contrat unique de deux ans dans les ligues mineures alors qu’il se remettait de l’opération de Tommy John, Stewart époustoufle les frappeurs avec une chaleur élevée des années 90.

De là, ils ont fait venir Jax, le premier diplômé de l’Air Force Academy de l’histoire de la MLB et un ancien espoir de départ intermédiaire dont la carrière et la vitesse ont décollé après un passage à l’enclos des releveurs la saison dernière.

Et puis ils ont laissé tomber le marteau de la neuvième manche avec Duran, un plus proche d’élite avec une balle rapide à trois chiffres et deux lancers hors vitesse exceptionnels qui était un espoir de départ méconnu des mineurs lorsque les Twins l’ont acquis des Diamondbacks de l’Arizona dans le cadre de la échange mi-2018 pour Eduardo Escobar.

« Juste parce que la scène est devenue plus grande, les lumières sont devenues plus brillantes, ils n’ont pas changé leur approche », a déclaré López, qui a lancé 5 2/3 de manches avec un seul point lors du premier match. avancez, restez en avance. Peu importe qui était dans la boîte, ils ont fait les pitchs qu’ils voulaient faire quand ils le voulaient. Et c’est une composition difficile.

Il n’y a pas de recette infaillible pour avoir une bonne équipe de lanceurs. Si une telle chose existait, les Twins n’auraient pas eu besoin d’embaucher Falvey en premier lieu. Mais ils l’ont fait, et en 2017, il a repris une équipe avec la pire MPM de la ligue la saison précédente et au cours des six saisons précédentes combinées. Ils étaient en désordre, en sous-effectif et en retard.

Sept ans plus tard, cette situation a radicalement changé, et les lancers des Twins sont devenus la principale raison de leur succès et la principale raison de penser que cette série éliminatoire – qui est déjà la plus longue depuis deux décennies – ne doit pas s’arrêter à deux. gagne.

« Je pense que nous savions dès le début que cette équipe était construite un peu différemment des équipes Twins précédentes », a déclaré le président de l’équipe Dave St. Peter. « Construire une équipe qui, dans notre esprit, était durable, non seulement pour remporter la division mais pour gagner en octobre. Notre pitch a été spectaculaire, et c’est comme ça qu’on gagne en octobre.

Il s’agit de l’équipe de lanceurs la meilleure et la plus profonde que les Twins aient eue depuis très longtemps. Ils l’ont constamment montré au cours des six mois de la saison régulière, puis l’ont prouvé en balayant Toronto. L’alignement de stars et testé au combat de Houston présente son plus grand test à ce jour, et si les Twins veulent continuer à rouler plus profondément en octobre, ce sera López, Gray et l’enclos des releveurs qui les porteront.

(Photo de Sonny Gray et Carlos Correa : David Berding / Getty Images)