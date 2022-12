Le tandem de Rutgers Cam Spencer et Clifford Omoruyi se combinent pour 37 points lors de la victoire 90-57 contre Coppin State

Cam Spencer des Rutgers Scarlet Knights a drainé cinq tirs à trois points et 17 points et Clifford Omoruyi a terminé avec un double-double de 23 points et 13 rebonds dans une victoire éclatante contre Coppin State.