Le Tamil Nadu dépose une plainte en diffamation contre le chef d’État du BJP pour "Fichiers DMK"

Le gouvernement du Tamil Nadu a déposé aujourd’hui une plainte en diffamation contre le chef d’État du BJP, K Annamalai, pour ses « fichiers DMK ». Le procureur de la ville a allégué que M. Annamalai diffamait le ministre en chef MK Staline.

Le chef du BJP avait récemment allégué que MK Staline avait été payé 200 crores de roupies en 2011 pour réparer un contrat du métro de Chennai. Affirmant que les dirigeants du parti de M. Staline, le DMK, possèdent des actifs d’une valeur de Rs 1,34 lakh crore, gagnés par des moyens corrompus, M. Annamalai a également allégué que les membres de la famille du ministre en chef étaient les directeurs d’une société de Dubaï qui investit dans l’État.

Le porte-parole de DMK, TKS Elangovan, a déclaré à NDTV : « La meilleure étape est de punir Annamalai. Ce que Rahul Gandhi a dit n’était rien, mais il a été disqualifié. Quand ils peuvent le faire, il y a toujours une raison de déposer une plainte contre Annamalai ».

Le BJP a déclaré que M. Annamalai, qui avait refusé de s’excuser après la notification légale de DMK plus tôt, contesterait l’affaire devant les tribunaux.

Le chef du BJP Tamil Nadu avait rendu publique le 14 avril de cette année une longue liste d’actifs d’une valeur de Rs 1,34 lakh crore qui, selon lui, appartiennent à des dirigeants clés du DMK, dont le fils du ministre en chef MK Staline et le ministre des Sports Udhayanidhi Staline, et d’autres ministres dont Durai Murugan. , EV Velu, K Ponmudy, V Senthil Balaji et l’ancien ministre de l’Union S Jagathrakshakan.

Le DMK avait alors qualifié les allégations de M. Annamalaai de « blague ».

« Il n’y a pas une seule allégation de paiement de pots-de-vin. Tous les candidats qu’il a répertoriés ont donné les détails de leurs actifs dans leurs affidavits. S’il y a ne serait-ce qu’une violation, tout citoyen peut contester l’élection », avait déclaré le député DMK RS Bharathi.

Le 20 avril, K Annamalai a cité un clip audio sur les réseaux sociaux affirmant que le ministre des Finances de l’État, Palanivel Thiaga Rajan, lors d’une conversation avec quelqu’un, a révélé que le fils du ministre en chef Staline, Udhayanidhi Staline, et son gendre V Sabareesan avaient accumulé une richesse de 30 000 crores de roupies dans un année.

Plus tard, le 25 avril, le chef du BJP a publié un clip audio qui présenterait la voix de Palanivel Thiaga Rajan. L’homme dans le clip peut être entendu accusant de corruption la famille du ministre en chef MK Staline.

Deux jours plus tard, Palanivel Thiaga Rajan a publié une déclaration réfutant les affirmations et rejetant le clip audio comme « malveillant, fabriqué » et publié uniquement pour créer une division parmi les cadres du DMK et creuser un fossé entre lui et le ministre en chef.