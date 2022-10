Le Tamil Nadu accueille le premier loris mince de l’Inde au sanctuaire de Kadavur

Le gouvernement du Tamil Nadu a accueilli deux Slender Loris, un petit mammifère nocturne en voie de disparition, trouvé dans l’arboricole. L’information a été partagée par IFS Parveen Kaswan via son compte Twitter. Il a légendé le message: “Savez-vous de quel animal il s’agit? Et pourquoi ils sont dans les nouvelles récemment. Ces animaux mignons sont appelés Slender Loris. On les trouve naturellement dans la partie sud de l’#Inde, même dans les villes également.

Savez-vous de quel animal il s’agit. Et pourquoi ils sont dans les nouvelles récemment. pic.twitter.com/Ryt4N7l5Dl — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 13 octobre 2022

Ces deux Loris n’ont que deux ans et sont inoffensifs et nocturnes. Ils sont braconnés pour leurs yeux, a lu la légende de l’officier de l’IFS Parveen Kaswan. Les vidéos de Slender Loris ont fait le tour du web depuis. Les internautes ont été assez amusés de jeter un coup d’œil sur le mammifère aux grands yeux.

Les amateurs de réseaux sociaux ont partagé leurs connaissances sur la créature dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit: «Ils sont connus pour le lavage de l’urine. Leur visage et leurs membres sont un mécanisme de défense contre les insectes toxiques et menaçants qu’ils mangent. En raison de leurs pouvoirs magiques et médicinaux, ils sont menacés par les braconniers et il ne reste plus que 1200 à 1500. »

Plus tôt, le bureau du ministre en chef a accueilli Slender Loris, tweetant: «Heureux d’annoncer que le gouvernement du Tamil Nadu a notifié le premier« sanctuaire de Kadavur Slender Loris »en Inde couvrant une superficie de 11 806 hectares dans les districts de Karur et Dindigul. Le sanctuaire jouera un rôle important dans la conservation de Slender Loris et encore une autre étape importante dans les efforts de conservation de TN.

Le sanctuaire jouera un rôle important dans la conservation de Slender Loris et encore une autre étape importante dans les efforts de conservation de TN 2/2 pic.twitter.com/6hV6i9K4n8 – CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) 12 octobre 2022

Slender Loris agit comme un prédateur biologique des ravageurs dans les cultures et profite aux agriculteurs. Ils jouent un rôle important dans le maintien de l’écologie terrestre et sont classés comme espèces menacées par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Désormais, le sanctuaire du loris élancé de Kadavur relève de la section 26 (A) (1) (b) de la loi de 1972 sur la faune (protection).

