Le taletrectinib montre une efficacité et une sécurité constantes dans le CPNPC ROS1+, indépendamment de l’exposition antérieure aux TKI

Le taletrectinib TKI ROS1 de nouvelle génération (AB-106) a induit des réponses globales et intracrâniennes robustes chez les patients atteints d’une maladie localement avancée ou métastatique ROS1cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) positif, indépendamment de l’exposition antérieure aux TKI et de la région géographique, selon les données mises à jour de l’essai de phase 2 TRUST-II (NCT04919811) présentées lors de laConférence mondiale 2024 de l’IASLC sur le cancer du poumon.1

Après un suivi médian de 15,8 mois (intervalle, 3,6-29,8), le taletrectinib a produit un taux de réponse globale confirmé (cORR) de 85,2 % (IC à 95 %, 72,88 %-93,38 %) chez les patients n’ayant jamais été exposés à un TKI ROS1 (n = 54). Les cORR entre les patients d’Asie (n = 33) et les patients des régions non asiatiques (n = 21) étaient similaires, à 87,9 % (95 %, 71,80 %-96,60 %) contre 81,0 % (IC à 95 %, 58,09 %-94,55 %), respectivement.

Chez les patients précédemment traités par un TKI ROS1 (n = 47), le cORR avec le taletrectinib était de 61,7 % (IC à 95 %, 46,38 %-75,49 %) après un suivi médian de 15,7 mois (intervalle, 3,9-29,8). En fonction de la région géographique, les cORR étaient de 57,1 % (IC à 95 %, 34,02 %-78,18 %) contre 65,4 % (95 %, 44,33 %-62,79 %) chez les patients d’Asie (n = 21) contre d’autres régions (n ​​= 26), respectivement.

Notamment, les données sur la durée de réponse (DOR) et la survie sans progression (PFS) restaient immatures dans les deux cohortes au moment de cette analyse.

L’évaluation des réponses intracrâniennes chez les patients présentant des métastases cérébrales initiales mesurables a montré un taux de réponse objective intracrânienne (IC-ORR) de 66,7 % (IC à 95 %, 29,93 %-92,51 %) dans le groupe naïf de TKI (n = 9) ; cela comprenait un taux de réponse complète (RC) de 22,2 % et un taux de réponse partielle (RP) de 44,4 %. Pour les patients prétraités par TKI (n = 16), l’IC-ORR était de 56,3 % (IC à 95 %, 29,88 %-80,25 %), comprenant un taux de RC de 6,3 % et un taux de RP de 50,0 %.

« Avec l’inscription complète des patients dans cette région géographiquement diversifiée, nous avons pu démontrer une efficacité significative chez les patients naïfs et prétraités par TKI avec ROS1« CPNPC positif », a déclaré Geoffrey Liu, MD, MSc, auteur principal de l’étude et scientifique principal au Princess Margaret Cancer Centre en Ontario, Canada, lors d’une présentation orale des données.[Additionally]l’efficacité et la sécurité du taletrectinib dans l’essai mondial TRUST-II restent très cohérentes avec les résultats de l’essai régional [phase 2] Essai TRUST-I [NCT04395677].”

Présentation et conception de l’essai TRUST-II

L’étude multicentrique ouverte à un seul bras a recruté des patients âgés de 18 ans ou plus atteints d’un CPNPC localement avancé ou métastatique qui présentaient des signes d’un ROS1 fusion et avait un statut de performance ECOG de 0 ou 1.

Lors de l’inscription, les patients ont été divisés en 1 des 2 cohortes, en fonction de leur exposition antérieure aux TKI.1,2 La cohorte 1 comprenait des patients naïfs aux ITK et la cohorte 2 comprenait des patients prétraités aux ITK. Dans les deux cohortes, le taletrectinib a été administré à raison de 600 mg une fois par jour pendant des cycles de 21 jours.

Le critère d’évaluation principal de l’étude était le cORR selon les critères RECIST 1.1 évalués par un comité d’évaluation indépendant (IRC). Le DOR, le meilleur ORR, le délai de réponse, l’IC-ORR, le taux de contrôle de la maladie, la PFS et la sécurité ont servi de critères d’évaluation secondaires.1

Français À la date limite de collecte des données du 7 juin 2024, 55 et 50 patients avaient été inclus dans les cohortes 1 et 2, respectivement. L’âge médian de la population globale était de 56,0 ans (intervalle, 27-63). La majorité des patients étaient des femmes (56,0 %), n’avaient jamais fumé (56,6 %), étaient au stade IV de la maladie (95 %) et avaient un indice de performance ECOG de 1 (58,5 %). En ce qui concerne la région géographique, 46,5 % des patients étaient originaires d’Asie et 53,5 % des patients étaient originaires de régions non asiatiques. Des métastases cérébrales ont été signalées chez 45,3 % des patients au départ. Une chimiothérapie anticancéreuse antérieure a été administrée à 40,3 % des patients. Au total, 51,6 % et 17,0 % des patients ont été précédemment traités par crizotinib (Xalkori) et entrectinib (Rozlytrek), respectivement.

« Il semble que le taletrectinib fonctionne aussi bien chez les patients prétraités avec le crizotinib ou l’entrectinib. Les mêmes données sont [seen in patients with] « Des métastases cérébrales de base mesurables », a noté Liu.

Les données intermédiaires des cohortes 1 et 2 de l’essai ont été présentées au cours le congrès ESMO 2023, qui a montré un cORR de 92,0 % (IC à 95 %, 74,0 %-99,0 %) selon l’évaluation de l’IRC parmi les patients évaluables en termes d’efficacité dans la population naïve aux TKI (n = 25). Dans la population prétraitée aux TKI (n = 21), le cORR était de 57,1 % (IC à 95 %, 34,0 %-78,2 %). Notamment, l’IC-ORR était de 80 % (IC à 95 %, 28,4 %-99,5 %) chez les patients présentant des métastases cérébrales mesurables qui n’avaient jamais reçu de TKI et de 62,5 % (IC à 95 %, 24,5 %-91,5 %) chez ceux qui avaient été prétraités aux TKI.3

Le taletrectinib présente un profil de sécurité favorable

La durée médiane d’exposition au taletrectinib était de 8,4 mois (intervalle : 0,1-28,9).1 Des effets indésirables liés au traitement (EILT) ayant entraîné une réduction de dose sont survenus chez 37,1 % des patients, dont 16,4 % étaient dus à une élévation des enzymes hépatiques. Des EILT ayant entraîné l’arrêt du traitement ont été signalés chez 7,5 % des patients ; 1,3 % de ces événements ont été jugés liés au traitement. Aucun EILT ayant entraîné le décès n’a été signalé.

Français Les effets indésirables les plus fréquents signalés chez au moins 15 % des patients (n = 159) étaient une augmentation de l’alanine aminotransaminase (tout grade, 67,9 % ; grade ≥ 3, 15,1 %), une augmentation de l’aspartate aminotransaminase (67,3 % ; 6,9 %), une diarrhée (56,6 % ; 0,6 %), des nausées (51,6 % ; 1,9 %), des vomissements (33,3 % ; 1,3 %), une constipation (25,2 % ; 0,0 %), une anémie (20,1 % ; 4,4 %), une dysgueusie (19,5 % ; 0,0 %), une augmentation de la créatine phosphokinase sanguine (18,2 % ; 3,8 %), des étourdissements (17,0 % ; 0,0 %) et un allongement de l’intervalle QT (15,1 % ; 3,1 %).

« La majorité [of gastrointestinal toxicities] « Les effets toxiques observés étaient de grade 1 et étaient en fait assez auto-limitants », a déclaré Liu. « Parmi les toxicités constatées, il faudrait examiner les effets neurologiques en fonction d’autres TKI ROS1. Dans ce cas, la dysgueusie et les étourdissements étaient pratiquement tous de grade 1, et aucun d’entre eux n’était de grade 3 [or higher].”

