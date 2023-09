Le talentueux casting de Guthrie améliore « L’importance d’être sérieux » – Twin Cities

Cela fait 60 ans que le célèbre metteur en scène anglais Sir Tyrone Guthrie a ouvert le théâtre de Minneapolis qui porte aujourd’hui son nom. Et il ne faut pas oublier que l’une de ses missions centrales était de créer de nouvelles productions des « classiques ».

La version d’ouverture de la saison de Guthrie sur « L’importance d’être sérieux » d’Oscar Wilde rappelle bien que « les classiques » ne doivent pas être vécus comme un médicament nécessaire, bon uniquement pour votre édification intellectuelle mais pas particulièrement savoureux. La mise en scène vibrante du réalisateur David Ivers établit un équilibre idéal entre la bêtise et la satire sociale réfléchie, prenant ce qui peut être une pièce trop verbeuse et lui conférant une délicieuse physicalité, augmentée par un schéma de conception toujours accrocheur.

L’une des clés de son succès réside dans l’accent mis par Ivers sur les excentricités de chacun de ses neuf personnages. Presque tous les acteurs ont créé une création mémorable dans cette comédie de mœurs scandaleuse, prenant les paroles de Wilde dans toutes sortes de directions inventives et inattendues. Même si l’intrigue absurde vous fait rouler les yeux, ces idiots semblent toujours bien réels dans leur quête d’amour et d’une vie facile, même si cela signifie raconter une histoire ou deux.

Pour simplifier l’histoire sinueuse et pleine de rebondissements de Wilde, deux amis anglais d’une vingtaine d’années, Jack et Algernon, découvrent qu’ils ont quelques points communs inhabituels : ils ont chacun inventé un parent ou un ami qu’ils utilisent comme trappe de fuite pour obtenir à cause d’engagements sociaux indésirables, le pseudonyme de « Earnest » étant la clé de leurs deux doubles vies. Bientôt, ils tombent amoureux de deux femmes excentriques, chacune obsédée par l’idée d’épouser un homme de ce nom. Ajoutez à cela une matriarche à la langue acide et un bébé laissé dans un sac à main dans une gare, et les choses deviennent assez sauvages… et distinctement Wilde.

Aucun dramaturge n’a été plus déterminé à démontrer son intelligence à chaque occasion, avec des mots d’esprit après l’autre sortant de la plume de Wilde. Dans l’interprétation d’Ivers, Algernon agit en grande partie comme le remplaçant de l’auteur, philosophant de manière fantaisiste sur la nature humaine et les relations interpersonnelles tout en se promenant de manière ludique sur scène. Et Michael Doherty saisit l’occasion de voler des scènes dans la peau de cet homme-enfant à l’esprit barbelé, faisant d’Algernon un clin d’œil fantaisiste au Jack plus contrôlé mais néanmoins engageant de Corey Brill.

Mais il s’agit d’une production dans laquelle les femmes réussissent presque à arracher le spectacle à ces protagonistes fourbes. La charmante Gwendolen d’Helen Cespedes s’avère un bon match pour Jack tout en s’opposant aux contraintes des conventions sociales. Pourtant, la performance la plus mémorable de la production vient d’Adelin Phelps dans le rôle d’une Cecily adorablement idiote. Il est facile de comprendre pourquoi Algernon est si séduite par elle dès la première rencontre, car Phelps fait d’elle une idiote assez charismatique.

Oh, à propos d’Algernon comme remplaçant de l’auteur : on pourrait affirmer que son côté le plus méchant et le plus tranchant ressort de Lady Bracknell, la mère obsédée par les couches sociales de Gwendolen. Sally Wingert apporte toute la désapprobation drôle que l’on pourrait souhaiter du rôle. Et Bob Davis saute avec succès dans le train de l’excentricité en tant que pasteur de village amoureux.

Chaque acteur est bien servi par les costumes colorés de Susan Tsu et l’ensemble majestueux de Mikiko Suzuki MacAdams. Ils contribuent à donner un aspect classique à une production qui honore l’esprit de Wilde, tout en réussissant à rendre sa pièce encore plus drôle.

« L’importance d’être sérieux »

Quand: Jusqu’au 15 octobre

Où: Théâtre Guthrie, 818 Second St. S., Mpls.

Des billets: 82 $ à 29 $, disponible au 612-377-2224 ou guthrietheater.org

Capsule: Vous aurez rarement plus de plaisir à découvrir un « classique ».

Rob Hubbard peut être contacté à [email protected].