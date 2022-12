Le talent monstrueux de Jessie Buckley

Selon les enseignements de l’artiste de théâtre padouan Giovanni Fusetti, l’un des grands maîtres clownesques du monde, le mot italien folleun péché il Folle“le fou”, vient du mot latin folie, c’est-à-dire le soufflet, cet instrument qui recueille et dirige l’air vers la flamme pour l’alimenter. Le fou, dit-il, est comme le soufflet : plein d’air, plein de souffle, plein d’esprit et plein de sentiments. Les imbéciles parlent de tout et de rien, du niais et du profond, et leur capacité à parler librement sans trop de culpabilité en fait des fontaines de vérité. Leurs paroles propulsent des complots et renversent des royaumes. Les conduits d’air, d’inspiration, sont des outils d’allumage.

Fusetti est connue comme la sage-femme des clowns. La théorie veut que tout le monde a un clown à l’intérieur, et au lieu de l’inventer ou de l’imposer, vous le cajolez simplement. Le processus d’apprentissage du clown est en fait le processus de recherche de votre clown intérieur, la partie de vous-même qui est pleine d’inspiration et d’émotion brute, la partie la plus en contact avec le fait que “nous ne comprenons rien et nous ressentons tout”. comme l’a dit Fusetti dans une interview en 2019. “Le clown sent que la vie est belle et tragique.”

L’actrice irlandaise Jessie Buckley – mieux connue pour ses rôles qui l’ont placée à la merci d’horribles vicaires, de monstres mythologiques, de petits amis tueurs en série, de violeurs fantômes, de maris violents, de catastrophes nucléaires, de dynasties en guerre et de faims inconvenantes – est actuellement fascinée par le clown. et est une admiratrice de Fusetti, avec qui elle s’est entraînée à Padoue cette année. Cela ne correspond pas tout à fait à son curriculum vitae, mais cela a du sens pour les personnes qui la connaissent, ou pour les personnes qui comprennent que le clown est, comme le décrit Fusetti, “le sport extrême d’être en vie”.

“La première chose qu’il vous demande de faire est de vous tailler le nez”, a déclaré Buckley. Nous nous promenions dans un quartier résidentiel de Toronto par une journée inhabituellement chaude d’octobre, en donnant des coups de pied dans les feuilles. Buckley était en pause dans le tournage de “Fingernails”, un nouveau film qu’elle tournait avec le réalisateur Christos Nikou. “Vous avez une balle rouge, comme une balle de jeu, et la façon dont vous taillez votre nez de clown est très importante car elle doit s’adapter parfaitement à votre nez.” Une fois que vous avez sculpté votre nez et que vous l’avez monté sur votre visage, vous faites un exercice dans lequel vous venez au monde en tant que clown, comme si vous voyiez tout pour la toute première fois – avec le nez.