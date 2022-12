Le talent et l’ambition du football anglais sont enfin à la hauteur des attentes – mais il reste encore Mbappe et co à venir | Nouvelles du monde

Dans les rues du quartier West Bay de Doha, une poignée de fans anglais chantant “It’s coming home” a pu être entendue bien après 3 heures du matin.

Pour une capitale peu habituée aux tapages nocturnes, c’était un son inconnu lors de cet événement unique Coupe du monde.

Mais atteindre un quart de finale du tournoi devient un terrain familier pour les Three Lions.

C’est maintenant trois d’affilée sous Gareth Southgategrâce à Victoire 3-0 de dimanche contre le Sénégal au stade Al Baytà environ 30 miles de Doha sur la côte du golfe Persique.

Image:

Les supporters anglais au stade Al Bayt à Al Khor, au Qatar. Photo : AP



Le talent et l’ambition sont enfin à la hauteur des attentes.

Image:

Une fête vraiment anglaise



Gagner un trophée est l’objectif après avoir atteint les demi-finales en 2018 et la finale de l’Euro 2020.

Mais la France fait obstacle à la dernière place.

Southgate a déclaré: “C’est le plus grand test auquel nous puissions faire face. Ce sont des champions du monde avec une profondeur de talent incroyable et des joueurs individuels exceptionnels. Ils sont très difficiles à affronter et à marquer des buts, c’est donc un défi fantastique et un jeu brillant. à préparer.”

L’Angleterre a cinq jours francs pour récupérer avant de retourner samedi à Al Bayt – le stade conçu inspiré d’une tente bédouine.

Le choc des huitièmes de finale avec le Sénégal enfin autorisé Harry Kane pour sortir du lot au Qatar après trois matchs sans but – mettre le capitaine un de Wayne Rooneyrecord de 53 pour l’Angleterre.

Même Jordan Henderson a marqué un premier but en Coupe du monde à 32 ans.

Image:

Jude Bellingham célèbre sa qualification pour les quarts de finale



Et la nouvelle génération a été éblouie – avec Jude Bellingham, 19 ans, l’étincelle créative dans les contre-attaques, menant à la fois Kane et Henderson au filet en première mi-temps.

Un mouvement astucieux des jeunes a créé le troisième après la pause. Phil Foden a fourni la croix et Buyako Saka la touche habile.

Après que la négligence ait presque offert au Sénégal un match d’ouverture, l’Angleterre a remporté une victoire 3-0.

Image:

Les supporters anglais ont fait la fête jusqu’au petit matin au Qatar



Une troisième feuille blanche consécutive offrira l’encouragement que, même lorsqu’il y a des moments d’hésitation en défense, l’Angleterre a la résilience pour l’emporter.

Toute erreur, cependant, pourrait s’avérer coûteuse et être punie par Kylian Mbappe et co samedi.

Il est temps d’empêcher cela.

Et les supporters anglais espèrent encore danser dans les rues de Doha pendant encore deux semaines – la Coupe du monde rentrant ensuite à la maison.