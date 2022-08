Le talent du studio Telemundo World Cup pour le Qatar annoncé

À cent jours de la Coupe du monde 2022, Telemundo Deportes a annoncé son impressionnante sélection de talents en studio.

En tant que diffuseur exclusif de la Coupe du monde en langue espagnole aux États-Unis, chaque match est disponible en direct sur Telemundo, Universo et Peacock TV. Ce sera ce que le réseau appelle la “couverture la plus ambitieuse de l’histoire de la langue espagnole avec les 64 matchs en direct, y compris les quatre matchs du jour de Thanksgiving”.

Talent de studio étoilé de Telemundo

Au centre de la scène au Qatar se trouve l’équipe de commentateurs primée de Telemundo composée d’Andrés Cantor, Manuel Sol, Copán Álvarez, Sammy Sadovnik, Jorge Calvo et Eduardo Biscayart.

En plus des annonceurs, Telemundo a annoncé les experts qui apparaîtront dans le studio. L’un, en particulier, se démarque comme quelqu’un qui sera incontournable à la télévision.

“La beauté de l’équipe complète que nous avons constituée est que nous, en tant qu’annonceurs comme moi [and my colleagues]peut se retourner et demander [them questions]», commentateur principal de la Coupe du monde Andrés Cantor expliqué à World Soccer Talk par téléphone. “[For example, we can ask] un entraîneur de la Coupe du monde comme Miguel Herrera qui a l’expérience d’entraîner le Mexique au plus haut niveau, non seulement dans les Gold Cups mais au Brésil 2014.

“Nous pouvons [also] demandez à tous les incroyables talents ayant une expérience de la Coupe du monde – joueurs, entraîneurs, arbitres que nous avons – leurs opinions. Je pense que cela donne au public une expérience si riche et complète.

Herrera n’est qu’une des nombreuses stars apparaissant dans la couverture de la Coupe du monde par Telemundo. La liste complète des talents de studio comprend:

AMÉLIE VALVERDE

Costa-Rica | Entraîneur

En tant qu’entraîneur-chef actuel de l’équipe nationale féminine du Costa Rica, Valverde apportera son expertise à Telemundo Deportes pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Elle a précédemment contribué en tant qu’analyste de jeu et de studio pour la couverture du football féminin des Jeux Olympiques de Tokyo et commentatrice experte pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019.

CARLOS TENORIO

Equateur | Vers l’avant

L’ancien joueur équatorien a représenté sa nation lors de deux Coupes du Monde de la FIFA. La carrière en club de Tenorio a commencé avec LDU Quito et a ensuite rejoint le Saudi Arabian Al-Nassr FC pendant une saison, marquant 15 buts en 16 apparitions. De 2003 à 2009, Tenorio a joué au Qatar pour Al Sadd, remportant trois titres de la Qatar Stars League, avant de rejoindre Al-Nasr SC aux Émirats arabes unis, puis de retourner en Amérique du Sud et de terminer sa carrière avec le club équatorien Atlético Saquisilí.

CLAUDIO BORGHI

Argentine-Chili | Milieu de terrain

Le champion de la Coupe du monde a joué aux côtés de Maradona lorsque l’Argentine a remporté la Coupe du monde de la FIFA 1986™. Le manager argentin-chilien et ancien milieu de terrain offensif revient à Telemundo Deportes après avoir été analyste invité en Russie.

DIEGO FORLAN

Uruguay | Vers l’avant

Considéré comme l’un des plus grands joueurs uruguayens de tous les temps, Forlán a participé à trois Coupes du Monde de la FIFA, dont le tournoi de 2010 où l’Uruguay est arrivé à la quatrième place, et il a reçu le Ballon d’Or du meilleur joueur. Au cours de sa carrière, il a également joué pour certains des meilleurs clubs européens, notamment Manchester United, Villarreal, l’Atletico de Madrid et l’Inter Milan. Il revient chez Telemundo Deportes après avoir été analyste pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™.

FERNANDO HIERRO

Espagne | Défenseur central et milieu de terrain défensif

Joueur espagnol décoré considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du Real Madrid. Hierro a remporté la Liga à cinq reprises et la Ligue des champions à trois reprises. Représentant son équipe nationale, il a disputé trois Coupes du Monde de la FIFA et a été membre de l’équipe des étoiles de la Coupe du Monde de la FIFA en Corée/Japon 2002. En tant qu’entraîneur, il a dirigé l’équipe nationale d’Espagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie™.

HORACIO ELIZONDO

Argentine | Arbitre

Ancien arbitre international de football, surtout connu pour avoir été le premier à arbitrer à la fois le match d’ouverture et le match final d’une Coupe du monde (2006). Elizondo a analysé les appels pour la couverture de Telemundo Deportes de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et rejoindra notre équipe au Qatar.

JAIME HERRERA GARDUÑO

Mexique | Arbitre

Avec une carrière de cinq ans dans la première division mexicaine, Jaime Herrera Garduño est reconnu pour être le premier arbitre mexicain à officier dans la Major League Soccer. Au cours de ses 19 ans de carrière, il a arbitré des tournois internationaux tels que la Copa Libertadores entre autres. Il a pris sa retraite en 2016 et rejoindra Telemundo Deportes pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

MAURO SILVA

Brésil | Milieu défensif

Champion de la Coupe du monde et figure marquante du Deportivo de La Coruña. Silva a remporté le titre de la Liga une fois, la Copa del Rey deux fois et la Supercopa de España à trois reprises avec l’équipe galicienne. Il a représenté le Brésil lors de la Coupe du monde victorieuse de 1994 où il a disputé les sept matches du Brésil.

MAXI RODRÍGUEZ

Argentine | Milieu de terrain

L’ancien footballeur argentin surnommé “La Fiera” a laissé sa marque en Espagne en jouant pour l’Espanyol et l’Atlético Madrid pendant l’essentiel de sa carrière, a passé deux ans avec Liverpool en Angleterre et est retourné aux Newell’s Old Boys où il a commencé et terminé sa carrière. Rodríguez a représenté son pays lors de trois Coupes du monde, terminant deuxième en 2014. L’un des faits saillants de sa carrière s’est produit en Allemagne 2006 lorsqu’il a marqué le but qui a éliminé le Mexique pendant le temps supplémentaire des huitièmes de finale disputés à Leipzig.

MIGUEL “PIOJO” HERRERA

Mexique | Milieu de terrain

Ancien joueur mexicain et actuel manager du club de Liga MX Tigres UANL. “El Piojo” est surtout connu pour sa carrière d’entraîneur avec le Club America, où il a remporté son premier titre au tournoi Clausura 2013, et avec l’équipe nationale mexicaine lorsqu’il a mené “El Tri” à une victoire en séries éliminatoires contre la Nouvelle-Zélande. place de qualification et billet final pour la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014.

NATALIA ASTRAIN

États-Unis | Entraîneur

Récemment nommée nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des moins de 17 ans des États-Unis, Astrain revient à Telemundo Deportes pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ après sa contribution en tant qu’analyste de football pour la couverture du football féminin des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle est une entraîneure de football très respectée et expérimentée qui a déjà été entraîneure adjointe de la NWSL Kansas City après une longue carrière en Espagne avec le FC Barcelone, l’Atletico de Madrid et la Fédération espagnole.

ÓSCAR “CONEJO” PÉREZ

Mexique | Gardien de but

La légende des gardiens de but surnommée “El Conejo” est considérée comme l’une des meilleures de l’histoire du Mexique. Tout en représentant les équipes mexicaines Cruz Azul et Pachuca, Pérez a remporté trois titres de la Ligue des champions de la CONCACAF, deux ligues mexicaines et une Coupe du Mexique. Il a représenté son pays lors de 55 matches dont trois Coupes du monde. De plus, il a remporté trois titres de la Gold Cup de la CONCACAF ainsi que la Coupe des Confédérations de la FIFA 1999.

SEBASTIAN ABREU “EL LOCO”

Uruguay | Vers l’avant

Communément appelé “El Loco” pour ses démonstrations imprévisibles d’habileté et de technique, Abreu est un ancien joueur uruguayen qui a donné à “La Celeste” un billet pour la demi-finale de la Coupe du monde 2010 en marquant un penalty “à la Panenka” lors de la victoire controversée contre le Ghana. Il est également reconnu pour son record de jouer dans 32 équipes de 11 pays différents.

ONGLET RAMOS

États-Unis | Milieu de terrain

L’ancien joueur de football américain revient à Telemundo Deportes après avoir été analyste pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Au cours de ses treize années de carrière professionnelle, il a joué comme milieu de terrain en Espagne, au Mexique et aux États-Unis. Ramos a participé à trois Coupes du Monde de la FIFA avec l’USMNT. Il a été intronisé au National Soccer Hall of Fame en 2005.

La couverture de la Coupe du monde commence fin novembre. Alors que les matchs seront diffusés sur Telemundo et Universo, Peacock diffusera également tous les matchs en espagnol sur une chaîne de la Coupe du monde 24h/24 et 7j/7.