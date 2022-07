“Le talent de l’hémorragie”: le manque de soutien aux femmes ménopausées les chasse de leur emploi, avertissent les députés

Un manque de soutien pour les femmes en ménopause sur le lieu de travail chasse les travailleuses de leur emploi et pousse l’économie britannique à “hémorragie des talents”, ont averti les députés dans un nouveau rapport accablant.

La recherche, menée par la commission des femmes et des égalités de la Chambre des communes, a suggéré que le manque de dispositions des employeurs pour les femmes ménopausées aura des répercussions sur les écarts de rémunération et de retraite entre les sexes, ainsi que sur le nombre de femmes occupant des postes de direction.

Les députés ont appelé à la nomination d’un ambassadeur de la ménopause pour tenter d’arrêter le nombre élevé de #femmes quittant le travail.

Le rapport a également exhorté le gouvernement à réviser la loi sur l’égalité afin que la ménopause soit établie comme une caractéristique protégée, ainsi qu’à inclure la responsabilité des lieux de travail de fournir des «ajustements raisonnables» aux travailleurs aux prises avec la ménopause.

La majorité des 3,4 millions de femmes entre 50 et 64 ans au Royaume-Uni connaîtront des symptômes de la ménopause – allant des palpitations cardiaques aux bouffées de chaleur, aux douleurs vaginales, à l’anxiété et à la dépression.

Caroline Nokes, présidente de la commission Femmes et Egalité, a déclaré : « La ménopause est inévitable. L’hémorragie constante de femmes talentueuses de notre main-d’œuvre, cependant, ne l’est pas. La stigmatisation, la honte et les cultures dédaigneuses peuvent et doivent être démantelées.

« Il est impératif que nous construisions des lieux de travail – et une société – qui non seulement soutiennent celles qui traversent la ménopause, mais encouragent certaines des travailleuses les plus expérimentées et les plus qualifiées de notre économie à prospérer.

“L’omission de la ménopause en tant que caractéristique protégée en vertu de la loi sur l’égalité n’est plus tenable, étant donné que 51 % de la population connaîtra la ménopause.”

La députée conservatrice a averti que “les femmes ménopausées ont été moquées et calomniées pendant trop longtemps” alors qu’elle appelait le gouvernement à saisir “l’opportunité d’adopter des changements”.

“Trop de femmes sont licenciées lorsqu’elles présentent des symptômes et trop de femmes ne peuvent pas accéder aux soins et aux médicaments dont elles ont besoin”, a déclaré Mme Nokes.

Une enquête récente menée par la Fawcett Society, une organisation caritative pour l’égalité des sexes, et Channel 4, a découvert qu’une femme sur 10 au Royaume-Uni a quitté son emploi en raison de symptômes de la ménopause. Les chercheurs ont interrogé 4 000 femmes âgées de 45 à 55 ans.

Le dernier rapport des députés a également averti que les femmes se heurtent à des obstacles majeurs lorsqu’elles cherchent à obtenir leur premier diagnostic lors de la ménopause ou de la périménopause. Les députés ont suggéré que les femmes doivent faire face à une loterie de codes postaux «inacceptable», car ils ont exigé qu’il y ait un service spécialisé dans la ménopause dans tous les groupes de mise en service clinique (CCG).

Les députés ont appelé les ministres à éradiquer les doubles frais de prescription pour la progestérone et les œstrogènes dans le cadre du traitement hormonal substitutif (THS) – arguant qu’il devrait être remplacé par un seul tarif.

Un sondage mené auprès de plus de 2 000 femmes commandées par le comité de députés de tous les partis a révélé que 67 % d’entre elles mettaient en garde contre “une perte de confiance” en conséquence directe de la souffrance des symptômes de la ménopause, tandis que sept sur 10 ont cité “un stress accru”.

Cependant, seule une personne interrogée sur dix environ a demandé à son employeur de modifier sa façon de travailler.

Carolyn Harris, une députée travailliste qui préside le groupe parlementaire spécialisé dans la ménopause, a déclaré L’indépendant: « Ce rapport est à la fois opportun et important.

« Le comité a produit un excellent rapport reflétant la situation actuelle à laquelle sont confrontées de nombreuses femmes aujourd’hui. L’équilibre entre faire face aux symptômes et travailler peut être écrasant.

« Ce rapport souligne avec justesse que le maintien des femmes au travail ne doit pas être un défi. Le bon sens et le respect des femmes résoudraient bon nombre des problèmes que connaissent actuellement les femmes ménopausées.