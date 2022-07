Le talent d’Arsenal prêt à être prêté s’éloigne alors qu’Oleksandr Zinchenko signe le contrat des Gunners

Arsenal prépare un départ et une arrivée dans les prochains jours, la sensation adolescente Marcelo Flores devant partir en prêt tandis qu’un accord pour Oleksandr Zinchenko est en phase finale cet été.

Flores est sur le point de quitter la configuration d’Arsenal pour la saison, se dirigeant vers le Real Oviedo dans le cadre d’un contrat de prêt d’un an qui le verra exposé au football senior national dont il a tant besoin.

Le Mexicain a déjà fait ses débuts en équipe nationale senior et vise l’équipe de la Coupe du monde avant le tournoi au Qatar en novembre. Le joueur de 18 ans espère que son expérience en deuxième division espagnole l’aidera à atteindre cet objectif.

Affaire conclue, signée à l’instant. Le talent mexicain d’Arsenal, Marcelo Flores, rejoindra le Real Oviedo dans le cadre d’un contrat de prêt valable jusqu’en juin 2023. La paperasse est enfin terminée. 🚨🇲🇽🇪🇸 #AFC Communiqué officiel attendu aujourd’hui. pic.twitter.com/ITCy6LmnN2 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 20 juillet 2022

Zinchenko signe un accord avec Arsenal

Pendant ce temps, Oleksandr Zinchenko a signé son contrat avec Arsenal, confirmant essentiellement son déménagement au nord de Londres depuis Manchester City alors qu’il rejoint le club pour un montant de 30 millions de livres sterling, suivant le même chemin que Gabriel Jesus plus tôt cet été.

Oleksandr Zinchenko a signé son contrat de nouveau joueur d’Arsenal, valable jusqu’en juin 2026. ⚪️🔴✅ #AFC — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 20 juillet 2022

L’Ukrainien deviendra la quatrième signature de Mikel Arteta cet été, après Jesus, Fabio Vieira et Matt Turner au club, et devrait offrir des options à la fois en compétition à Kieran Tierney à l’arrière gauche et à Granit Xhaka au milieu de terrain central devant le nouvelle saison.

Les Gunners devraient également continuer à se renforcer, bien qu’ils soient le premier club de Premier League à dépasser les 100 millions de livres sterling dépensés cet été, avec un ailier et un autre milieu de terrain qui seraient sur les cartes dans le nord de Londres.

