Le talent brut et le refus d’accepter les barrières ont rendu Tina Turner formidable | Maureen Mahon

Jina Turner, la chanteuse pionnière qui a été saluée comme la reine du rock’n’roll, a survécu à tant de défis personnels et professionnels que certains de ses fans auraient pu croire qu’elle allait vivre éternellement.

Sa mort la semaine dernière à l’âge de 83 ans a fait comprendre qu’elle était aussi mortelle que nous tous, mais son refus de rester dans la case que les femmes noires sont censées occuper restera une source d’inspiration durable.

Le parcours musical de Turner est à l’esprit pour moi en tant que chercheur qui étudie les contributions des femmes afro-américaines au rock’n’roll. Elle était une superstar authentique, la seule artiste sur laquelle j’ai écrit qui a un tel niveau de reconnaissance parmi les personnes qui ne sont pas des fans de pop. En effet, comme cela est devenu clair dans les jours qui ont suivi sa mort, tout le monde semble avoir entendu parler d’elle. Je suis fasciné par sa capacité à atteindre ce niveau de célébrité et la façon habile dont elle a mobilisé son talent vocal remarquable et sa présence scénique fascinante pour refuser et résister à être relégué aux marges de la musique populaire.

Née Anna Mae Bullock en 1939, la jeune Tina Turner n’a pas eu une enfance facile, mais elle avait la capacité d’imaginer d’autres possibilités et une volonté de travailler pour réaliser ses rêves. Anna Mae adorait chanter. Elle a chanté à l’église et a chanté avec le rythme et le blues (R&B), la pop, le blues et la musique country qu’elle entendait à la radio lorsqu’elle grandissait dans la campagne du Tennessee.

Quand, adolescente, elle a vu les Kings of Rhythm, elle a eu l’audace de demander au chef d’orchestre, Ike Turner, de la laisser chanter avec eux. Little Ann, comme on l’appelait à l’époque, a captivé le public à la fin des années 1950 avec l’urgence d’une voix qui déployait des textures vocales rugueuses, des cris, des cris et une puissance de chant pure.

En tant que chanteuse de la revue Ike and Tina Turner dans les années 1960 et 1970, elle s’est fait connaître pour une combinaison unique de voix énergiques et de mouvements non-stop. Elle et ses choristes, les Ikettes, ont chanté à plein régime et exécuté des pas de danse rapides; les bras tourbillonnants, les cheveux qui se balancent et les mini-robes à franges ont ajouté de l’excitation au spectacle.

Turner n’avait pas peur d’être sexy et elle n’avait pas peur de transpirer. Elle était une alternative vivifiante au style de performance contrôlé et composé qui dominait chez les femmes noires pendant cette période.

Mais elle cherchait également un moyen de sortir de son mariage abusif et de son partenariat professionnel avec Ike Turner. Elle avait tenté de se suicider – et savait qu’elle devait changer. Bien en dehors de la boîte du christianisme dans lequel elle avait été élevée, elle a trouvé dans le bouddhisme de Nichiren et la pratique du chant régulier une source de force qui lui a permis d’échapper à l’existence débilitante qu’était son mariage.

Ses révélations sur les abus qu’elle a subis au cours de ses 16 années avec Ike ont choqué les fans, mais en le quittant, elle a fourni un modèle aux personnes aux prises avec la violence conjugale. Elle est devenue une icône de la survie, non seulement parce qu’elle a quitté son bourreau, mais à cause du formidable succès professionnel qu’elle a obtenu après la scission.

Ce succès n’était pas prévu. Lorsqu’elle a commencé sa carrière solo à la fin des années 1970, elle travaillait dans une industrie du disque qui empêchait généralement les artistes afro-américains de participer aux genres lucratifs de la pop et du rock. Mais Turner était fatigué de chanter du R&B et déterminé à passer à autre chose.

En opposition directe avec les idées reçues de l’industrie du disque, elle a jeté son dévolu sur le rock, rêvant de concerts à grande échelle dans les arénas. Ce fut une bataille difficile pour convaincre les décideurs d’offrir un contrat à une femme noire dans la quarantaine qui voulait jouer un style de musique considéré comme l’apanage de la jeunesse blanche. Peu importe le fait que le rock soit enraciné dans la musique afro-américaine. Peu importe qu’elle ait perfectionné ses talents aux côtés d’Ike Turner, l’un des créateurs du rock’n’roll.

Il a fallu environ quatre ans pour obtenir le contrat d’enregistrement qui a conduit à son blockbuster de 1984 Danseur privé. Enregistré à Londres en collaboration avec des rockers blancs fans de longue date, l’album plonge dans le son du hard rock et de la synth pop des années 1980. En plaçant la voix incomparable de Turner au premier plan des chansons, cela a scellé sa réputation de chanteuse de rock polyvalente, peut-être la meilleure qui travaillait à l’époque.

La piste riche en attitude Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça a donné à Turner son premier single n ° 1 et peu de temps après, elle était en tête d’affiche de concerts à guichets fermés dans les stades qu’elle rêvait de jouer. Des Grammy Awards, d’autres enregistrements en tête des charts et des tournées record ont suivi. Elle a réinventé ce qu’une chanteuse noire pouvait faire.

Turner a échappé à la violence domestique et a contourné le racisme, le sexisme et l’âgisme de l’industrie du disque. Elle s’est réinventée dans la quarantaine, est devenue une superstar mondiale de la pop et, après une course glorieuse, s’est retirée de la scène en tant que reine incontestée du rock’n’roll. Elle laisse derrière elle des enregistrements et des séquences de concerts qui mettent en valeur la voix inimitable et l’esprit indomptable qui ont propulsé sa carrière et ouvert la voie à des artistes, en particulier des femmes noires comme Beyoncé et Brittany Howard, qui osent penser et faire autrement. L’héritage de Tina Turner est son rappel singulier de ce qui est possible si vous sortez des sentiers battus.