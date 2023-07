Le talent brésilien de Chelsea, Angelo, a besoin de temps au milieu des difficultés

Angelo Gabriel est une signature prometteuse pour Chelsea, mais la situation à Santos a entravé son développement. Ricardo Moreira/Getty Images

Après être allé au Brésil pour signer un jeune, le capitaine de l’équipe nationale des moins de 20 ans Andrey Santos, Chelsea est revenu pour plus, ajoutant un ailier Angelo Gabriel à leur équipe.

Il y a un contrat intéressant entre eux. Le milieu de terrain central Andrey n’a qu’une poignée d’apparitions en première division à son actif avec Vasco da Gama – l’une des raisons pour lesquelles il a dû attendre quelques mois pour un permis de travail après s’en être vu refuser un dans la fenêtre de transfert d’hiver.

Angelo a quelques mois de moins qu’il n’a 19 ans avant fin décembre. Mais il est plus expérimenté, avec 129 matchs seniors disputés en première division et en tournois de clubs continentaux. Néanmoins, Andrey a l’élan après avoir aidé Vasco à sortir de la deuxième division, à profiter d’un superbe championnat sud-américain des moins de 20 ans et à entrer dans le onze de départ de l’équipe brésilienne senior contre le Maroc en mars. Angelo est au point mort et cela est en grande partie lié à la nature du club où il s’est fait un nom.

Pelé, bien sûr, a joué pour Santos et, avec un casting de soutien stellaire, en a fait le club brésilien le plus célèbre du monde. C’était déjà un quasi-miracle. C’est l’une des heureuses coïncidences du football que l’équipe de Santos que Pelé a rejointe au milieu des années 1950 ait atteint un sommet sans précédent. Parce que le club représente une ville qui, selon les normes brésiliennes – et par rapport aux autres côtés historiques du pays – est petite. Aujourd’hui encore, la population de Santos n’atteint pas le demi-million, éclipsée par la métropole de Sao Paulo.

Il est vraiment remarquable, et ne doit pas être pris pour acquis, que Santos ait pu surpasser les géants des grandes villes comme Corinthians, Palmeiras et Sao Paulo. Après le départ de Pelé, le club a inévitablement glissé un peu – pour revenir en force au 21e siècle grâce à un excellent travail de développement des jeunes. Neymar et Rodrygo étaient des produits de Santos, et ils sont à la tête d’une longue liste de diplômés qui ont fait gagner beaucoup d’argent au club sur le marché des transferts. Mais c’est une approche avec un risque évident – et les risques augmentent à mesure que l’argent afflue dans le jeu brésilien.

Des lacunes s’ouvrent à mesure que les grands clubs trouvent des moyens de gagner de l’argent grâce à la taille de leurs bases de soutien. Il devient plus difficile pour un club comme Santos de rivaliser – d’autant plus que ni les fans ni de nombreux médias ne comprennent les difficultés de la situation. Les joueurs prometteurs sont transférés, la prochaine génération est lancée tôt – peut-être trop tôt. Parce que la pression ne cesse de monter. Avant de pouvoir trouver leurs marques, on s’attend à ce qu’ils deviennent des superstars.

Et cela, sûrement, a été un problème pour Angelo. Dans des circonstances difficiles, trop de responsabilités ont été jetées sur ses épaules. Ailier du pied gauche qui opère en partant de la droite, Angelo possède une gamme de talents à couper le souffle – vitesse, équilibre et accélération, dribbles rapprochés, capacité d’improviser au rythme. Il a fait ses débuts en première division en octobre 2020 à 15 ans et onze jours de moins que Pelé lors de son premier match. Depuis ses débuts, il a joué sous sept entraîneurs différents, plus deux gardiens, dont l’un était en charge de trois courtes périodes distinctes.

Cette instabilité est une conséquence de l’instabilité du club et de l’incapacité de beaucoup à accepter la réalité de la situation. Le deuxième entraîneur d’Angelo, l’Argentin Ariel Holan, a été dépassé par le potentiel du jeune.

« Il va être un grand joueur », a déclaré Holan, enchanté à la fois par les capacités d’Angelo et par son application. Mais Holan a quitté le navire après quelques mois. Il a vu l’ampleur de la tâche et, lorsque des partisans ont lancé des feux d’artifice près de sa maison, il a décidé qu’il en avait assez.

Les entraîneurs sont allés et venus depuis lors, mais peu de choses ont changé. Le club est actuellement obligé de jouer ses matchs à domicile à huis clos en guise de punition lors d’un récent épisode de violence des fans, et la campagne actuelle sera sûrement une lutte prolongée contre une relégation sans précédent.

Dès le premier jour, Pelé a eu le privilège d’être entouré de joueurs de classe mondiale qui pourraient l’aider à se développer en tant que footballeur professionnel. Angelo n’a pas eu autant de chance – et ses performances en ont payé le prix. Avant son transfert à Chelsea, il avait perdu sa place dans la formation de départ d’une équipe en difficulté et devait se contenter d’apparitions occasionnelles sur le banc.

Barcelone avait la possibilité de le signer, mais a refusé de l’utiliser, ouvrant ainsi la porte à Chelsea – qui devra désormais traiter sa nouvelle acquisition avec soin. Il y a eu des spéculations selon lesquelles il serait prêté à Strasbourg. Cela pourrait lui donner plus de temps de jeu – mais il y a aussi le danger de mouvements de prêt, lorsque le jeune se sent abandonné, excédentaire par rapport aux exigences du club qui vient de le signer.

De nombreuses carrières ont déraillé en conséquence. Le nouvel entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a une belle feuille de route dans le développement de jeunes joueurs. Il en a assez dans son assiette. Mais même si Angelo est prêté, il serait dans l’intérêt de Chelsea et de Pochettino de le faire se sentir inclus, de lui donner le type de structure qui lui manquait. S’ils réussissent, les fans de football du monde entier pourraient finir par se sentir reconnaissants.