Le talent artistique et la domination d’Alex McGough guident les étalons vers le match de championnat de l’USFL

RJ Jeune

Les observateurs rapprochés de la USFL – dont je suis coupable – ont essayé de dire à quiconque ayant des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir que le meilleur joueur de balle doggone de n’importe quelle ligue jouant au football ce printemps est un homme de Floride aux cheveux longs avec un sourire assez électrique pour allumer Magic City pour au moins une semaine.

Nous, fanatiques de l’USFL moderne, vous dirions, bénissez-les Seigneur qui joue pendant les jours caniculaires d’avril, mai et juin, mais il n’y en a pas un comme Alex McGough.

C’est une chose pour Joel Klatt d’appeler McGough artistique. c’en est une autre pour Étalons de Birmingham l’entraîneur Skip Holtz pour comparer le jeu de son quart-arrière à celui de la peinture de Rembrandt. Pas vraiment.

« Je pense que ce qu’il fait sur le terrain est brillant », a déclaré Holtz. « Je veux dire qu’il est absolument artistique et incroyable avec ce qu’il fait en ce moment avec son esprit et ce que vous voyez sur le terrain et tout. Oui, je voudrais les garder en bonne santé. Mais je sais aussi qu’il peint ce Rembrandt absolu là-bas. «

Faits saillants : McGough et les étalons déroutent les briseurs

Nous qui faisons du prosélytisme et assistons aux exploits fantastiques qui se déroulent dans les cathédrales du Protective Stadium, du Tom Benson Hall of Fame Stadium, du Ford Field et du Simmons Bank Liberty Stadium, vous avertirions de ne pas tourner le dos à McGough, de peur qu’il ne le brise – comme il l’a fait le Casseurs de la Nouvelle-Orléans dans une victoire de 47-22 dimanche pour remporter le championnat de la division sud et éloigner une victoire d’un championnat USFL consécutif.

« Il est l’un des meilleurs que j’aie jamais vus », a déclaré Holtz immédiatement après le match. « C’est mon coordinateur offensif en ce moment. »

Et c’était comme si McGough n’était pas seulement un OC sur le terrain, mais qu’il jouait au football au lycée dans une ligue de football professionnelle – courant, faisant des jeux dans tous les sens mais perdant contre les Breakers.

L’entraîneur de la Nouvelle-Orléans, John DeFilippo, savait que McGough était capable de ce genre de jeu parce qu’il avait vu comment McGough s’entraînait et se préparait. McGough était QB pour les Jaguars de Jacksonville lorsque DeFilippo était entraîneur QB à Jacksonville.

« Donc je connais très bien Alex. Je veux dire qu’il était assis dans la salle de réunion tous les jours. Je vais vous dire que je suis fier d’Alex – je le suis vraiment. Je sais qu’il nous a botté les fesses ce soir, mais il y a une partie de moi, en tant qu’entraîneur, que je suis fier de lui. »

La lueur se produisait sous ses yeux, sous nos yeux. McGough a fait plusieurs jeux dimanche où il était clair qu’il atteignait ce niveau supérieur, où votre esprit, votre corps et votre âme doivent être un.

C’est peut-être quand McGough a mis Anree Saint-Amour, une ailière défensive des Breakers qui avait six sacs au cours de la saison régulière de 10 semaines, sur des patins, s’est échappée sur la ligne de touche, puis s’est fléchie vers une foule de fans des Stallions qui l’enracinaient.

Et le « Giddy up! » après chaque premier down courait dans la foule comme un pasteur qui venait de demander : « Puis-je avoir un Amen ?

C’est peut-être lorsque McGough a trouvé le large Davion Davis grand ouvert sur un entraînement éreintant de 13 jeux et 88 verges qui a duré moins de quatre minutes pour donner aux Stallions une avance de 25-7 en première mi-temps.

Ce son que vous avez entendu à la mi-temps était celui des fidèles des Stallions attrapant le Saint-Esprit.

C’est peut-être lorsque Skip Holtz a réalisé une première dans le football professionnel: il a pris l’écran tactile, s’est assis à côté de McGough et a passé en revue ce que McGough a vu et ce qu’il pouvait faire mieux, et a transmis sa foi et son engagement à son QB – tout sur en direct. Il a non seulement entraîné son quart-arrière, mais également tous les téléspectateurs de l’émission FOX – une première dans l’histoire de la télévision.

Mais c’est définitivement lorsque l’attaque des Stallions est sortie pour commencer la deuxième mi-temps, a marqué et a vu la défense répondre avec un deuxième choix de McLeod Bethel-Thompson, un quart-arrière qui avait mené les Argonauts de Toronto à la Coupe Grey de la Ligue canadienne de football. Puis McGough s’est précipité pour un TD – son quatrième score de la journée – couronnant un septième score consécutif pour les Stallions.

Les Breakers ont réussi une paire de touchés au quatrième quart. Pourtant, le match était alors hors de portée pour la Nouvelle-Orléans. Ce n’est pas seulement que l’offensive des Stallions n’a pas cessé de marquer, c’est que l’ancien coordinateur défensif de la SEC, John Chavis, et sa défense se sont souvenus d’avoir abandonné 45 lors d’une défaite contre la Nouvelle-Orléans plus tôt cette saison et ont choisi de garder rancune. Avec le retour de l’ancien secondeur All-American Scooby Wright dans l’alignement pour la première fois depuis la semaine 4, les Stallions ont créé presque autant de revirements (deux) qu’ils ont permis de touchés (trois).

Et à travers tout cela, la relation de Holtz avec son quart-arrière était pleinement exposée.

« Il joue pour les joueurs », m’a dit McGough. « Cela nous inspire confiance et nous donne envie d’aller là-bas et de jouer plus fort. »

Il y a quelques semaines, après une victoire 27-24, Holtz m’a dit à quel point McGough, peut-être le MVP de la ligue, est devenu le genre de quart-arrière qu’il envisageait lorsqu’il a fait le premier choix de McGough the Stallions lors du repêchage de l’USFL 2022.

« Aux entraînements à quelques reprises ici au cours des deux dernières semaines, j’appellerai un jeu et il se penchera », a déclaré Holtz. « Quand il se penche, je peux voir qu’il réfléchit au jeu dans sa tête, car il doit avoir une image de ce qui se passe. S’il ne peut pas le voir, je ne vais pas l’appeler. Donc mon travail est pour m’assurer qu’il se sent bien dans tout ce que nous courons. Et je pense que je ferais mieux d’appeler un jeu avec lequel il est à l’aise que de simplement jouer pour attaquer la défense.

D’autres entraîneurs de la ligue ont également pris note.

L’entraîneur des Houston Gamblers, Curtis Johnson, a déclaré: « Il (McGough) est comme une sauce à spaghetti. Il fait tout bien. »

L’entraîneur des Philadelphia Stars, Bart Andrus, qui a entraîné son équipe au match pour le titre de l’USFL la saison dernière, a loué la capacité de McGough à résoudre les problèmes.

« Si quelqu’un le laisse prolonger le jeu, il paiera. Et nous l’avons fait », a-t-il déclaré.

Les Breakers aussi. La dernière fois que les Breakers ont vu l’avance, c’était lorsqu’ils menaient 7-3 au premier quart. Après cela, tout était « Ragu » McGough.

Au quatrième quart dimanche, les Stallions menaient les Breakers 40–7, dans une vitrine de la raison pour laquelle Birmingham a l’attaque la plus productive de l’USFL, avec le meilleur joueur de l’USFL derrière le centre. Leur éclat offensif n’était pas imprévisible.

Les Stallions en ont mis 42 sur les Showboats de Memphis lors de la semaine 2.

Et leurs cinq derniers matchs de la saison régulière ressemblent à ceci : 27 points lors de la semaine 10, 38 lors de la semaine 9, 27 lors de la semaine 8, 24 lors de la semaine 7 et 27 lors de la semaine 6. À la mi-temps du championnat de la division sud, les étalons avaient a déjà inscrit 26 points avant de récupérer le ballon pour ouvrir la seconde mi-temps.

McGough, qui est devenu le seul quart-arrière que les Seahawks de Seattle ont repêché pendant l’ère Russell Wilson (septième tour, 2018), a marqué 300 verges au total ou plus avec au moins deux touchés pour la troisième fois lors de ses quatre derniers matchs. Au début du match pour le titre de la Division Sud, il avait déjà été responsable de 25 touchés, 10 de plus que le joueur classé n ° 2 (Case Cookus, 15 ans).

Et puis il a réalisé l’une de ses meilleures performances dans le plus grand match auquel les Stallions ont joué toute la saison. Il a finalement obtenu le crochet avec un peu plus de deux minutes à jouer au quatrième quart, mais pas avant d’avoir totalisé 394 verges au total – dont 21 sur 31 pour 310 dans les airs – avec cinq touchés au total. Il est devenu le premier joueur de l’ère moderne de l’USFL à passer pour 300 verges et à se précipiter pour 75 dans le même match. Et les Stallions ont marqué plus de points dans un match que toute autre équipe au cours des deux dernières années.

Les Stallions ont accumulé plus de 500 mètres d’attaque et ont terminé la soirée avec le quart-arrière partant portant la ceinture de titre de la WWE sur la ligne de touche.

C’est un peu un contraste par rapport au moment où McGough a joué chaque cliché du match de la semaine 10 des Stallions contre les Showboats, même si les Stallions avaient déjà décroché le titre de division de la saison régulière et l’avantage du terrain pour le match de championnat de la division sud. Et il n’a jamais pensé – de sa part en tout cas – qu’il devrait s’absenter du dernier match de la saison pour rester en bonne santé et récupérer avant dimanche soir.

« Nous ne voulions pas retourner dans les séries éliminatoires », m’a dit McGough sur « The Number One College Football Show ». « Nous ne voulions pas y aller en boitant. »

Non, ils sont allés chercher à donner un coup de pied au cul.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast « Le numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube .

