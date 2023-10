Le talent artistique de Jude Bellingham peut prendre la triste chanson de Gareth Southgate et la rendre meilleure | Jonathan Liew

Fvous avez d’abord besoin de la vision. « Sur le terrain, je veux être un artiste », déclare Jude Bellingham, le genre de citation qui vous fait réfléchir à deux fois, car quel footballeur parle même de faire de l’art de nos jours ? Eh bien Geoff, en fin de compte, il s’agit de s’engager dans une recherche d’un sens plus profond, de laver l’âme de la poussière de la vie quotidienne, de créer un nouveau type de sens là où il n’en existait pas auparavant. Heureusement, cette fois-ci, le grand homme a la tête haute.

Et peut-être que la chose la plus excitante de regarder Bellingham en ce moment, ce ne sont pas les buts (11 dans toutes les compétitions) ou les passes décisives (quatre) ou les célébrations (larges, à bras ouverts, nous invitant à l’embrasser), mais ce petit écart entre le moment de la création et le moment de la réalisation. Quand il est piégé par la ligne de touche et qu’il trace sa voie de fuite. Ou le mélange qui fait sortir le ballon de ses pieds et ouvre de toutes nouvelles dimensions de possibilités. Vous ne savez pas comment cela se termine, car lui non plus.

La semaine dernière, le journal espagnol Marca a publié un article complet sur la langue de Bellingham. L’essentiel était le suivant : la langue de Bellingham pend lorsqu’il court. Michael Jordan a également tiré la langue. Einstein aussi. Le logo des Rolling Stones aussi. Conclusion : Bellingham = génie. Et c’est peut-être le genre de chose qui se produit lorsqu’un athlète commence à habiter un avion où les gens veulent simplement les consommer, les absorber, les brancher sur leur journée comme une lampe lumineuse.

Il y a certainement une pureté étrange et dévotionnelle dans la façon dont les fans du Real Madrid se sont tournés vers Bellingham depuis son déménagement cet été. Il ne peut pas s’agir uniquement de buts, car marquer des buts n’est pas vraiment son travail, ni simplement de talent, car jamais en neuf ans à Madrid, Gareth Bale n’a été autant adoré. Cela rejoint peut-être cette idée du football comme expression, du football comme véhicule de joie, du football comme voyage sans cartes ni fin. Je ne sais pas si Bellingham est actuellement le meilleur joueur du monde. Mais il est indéniablement le plus évocateur et le plus joyeux.

À ce moment-là, avec des soupirs, Bellingham doit maintenant retirer son costume de super-héros, enfiler un haut d’entraînement bleu et commencer à jouer des passes latérales à Harry Maguire. Et si Bellingham à Madrid est une histoire d’amour à ses débuts, alors Bellingham avec l’Angleterre est une perspective légèrement plus complexe et délicate. Ici, la fenêtre des possibilités semble plus étroite, les exigences plus pointues et plus urgentes. Inspirez-nous. Transformez-nous. Gagnez-nous quelque chose. Prenez la triste chanson de Gareth Southgate et améliorez-la.

C’est en partie simplement la nature du football international, un monde défini par ses fins abruptes et ses apogées hurlantes, où absolument personne n’essaye de créer de l’art. Mais c’est aussi en partie la dissonance naturelle entre un homme si clairement au début de son voyage en Angleterre et un homme si clairement proche de la fin du sien. Un homme qui essaie de créer de l’art et un homme qui essaie de tirer les dernières gouttes d’un travail dont il semble déjà préparer la sortie. En bref : que se passe-t-il lorsque la force la plus exubérante et la plus excitante du football anglais se heurte de plein fouet à la plus faible ?

Nous en avons eu un aperçu lors de l’annonce de l’équipe de Southgate la semaine dernière, lorsque le manager anglais a été interrogé sur les récentes performances de Bellingham pour Madrid. « Il a défendu sur l’aile gauche lors de quelques matchs », a déclaré Southgate. « Je peux juste imaginer la réaction de tout le monde si je lui demandais de faire ça. » Une plaisanterie, mais une plaisanterie amère, une plaisanterie révélatrice et étrangement peu charitable, née en grande partie de l’ennui et du ressentiment. Et cela semble être la mélodie par défaut de Southgate ces jours-ci, qu’il s’agisse de se plaindre du VAR ou de grimacer face aux questions sur l’Arabie saoudite et les droits des LGBT : moins la figure de proue d’une équipe nationale dans le sport national, plus un employé de banque de rang intermédiaire, prudent. expliquant les avantages et les inconvénients d’une hypothèque compensatoire.

Et en réalité, ce n’est pas tant une question de stratégie que de ton. Declan Rice ne sera jamais Luka Modric et Kalvin Phillips ne sera jamais Eduardo Camavinga, mais la victoire contre l’Écosse – bien que contre une opposition plus faible lors d’un match amical – était un bon exemple de la façon de libérer la menace offensive de Bellingham sans sacrifier la couverture. Le problème plus large ici est le sentiment d’aigreur et d’indifférence qui a commencé à s’installer dans l’Angleterre de Southgate vers la seconde moitié de 2021 : un rétrécissement des horizons, un retrait de l’expression et du but qui en ont brièvement fait l’une des équipes anglaises les plus excitantes de mon durée de vie.

Je ne suis pas un expert en tactique ou en coaching. Je ne suis pas vraiment qualifié pour dire à Southgate quelle formation utiliser ou qui il doit déployer au pivot du milieu de terrain. Frein à main serré, frein à main desserré ; peu importe. Mais je sais qu’il n’y a pas si longtemps, c’était une équipe d’Angleterre qui faisait ressentir des choses, dirigée par un homme qui semblait incarner le meilleur d’entre nous.

Quelque part, ridiculement, une équipe contenant Bellingham et Bukayo Saka et Marcus Rashford et Phil Foden et Trent Alexander-Arnold et Jack Grealish a perdu sa capacité à transmettre de la joie. Et cela s’est probablement produit lorsque son entraîneur, brûlé par trop de critiques cinglantes, a commencé à se concentrer sur la fin.

Heureusement, Southgate a un gars qui comprend. Qui veut gagner autant que tout le monde, mais veut emporter les gens en même temps. Qui sait comment se connecter avec les gens, qui veut inspirer et créer. Et peut-être qu’en fin de compte, l’héritage de Southgate sera défini par la mesure dans laquelle il peut s’appuyer sur la joie de Jude, pour canaliser ce talent générationnel et son monde sans limites.

Parce que si Bellingham nous apprend quelque chose, c’est que la meilleure façon de créer une fin parfaite est de jouer comme s’il n’y avait pas de fin du tout.