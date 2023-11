Le Tai Chi, une forme d’arts martiaux lents, aide à stimuler la mémoire, selon une étude : Shots

basculer la légende PYMCA/Avalon/Avalon via Getty Images

Vos clés ne sont pas à l’endroit où vous pensée tu les as laissés ? Vous ne vous souvenez plus du titre d’un livre ? J’ai eu ces moments.

Au milieu de nos vies bien remplies, la distraction ou la fatigue peuvent expliquer notre oubli. Mais les cas de « gel du cerveau » me font réaliser que je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à garder mon cerveau vif.

Il existe de nombreuses preuves que l’exercice peut aider à protéger notre corps et notre cerveau. Et à mesure que nous vieillissons, les mouvements quotidiens n’ont pas besoin d’être très intenses. En fait, une nouvelle étude révèle Taï chiune forme d’arts martiaux lents, peut aider à ralentir le déclin cognitif et à protéger contre la démence.

L’étude a porté sur environ 300 personnes âgées, âgées en moyenne d’environ 75 ans, qui ont toutes déclaré que leur mémoire n’était plus aussi bonne qu’avant.

Dans le cadre de l’étude, tous les participants ont pris une essai de 10 minutes, appelé Évaluation cognitive de Montréal, pour évaluer la fonction cognitive. Un score normal est de 26-30. Une personne dont le score est compris entre 18 et 25 est considérée comme ayant une déficience légère, ce qui signifie qu’elle ne souffre pas de démence, mais qu’elle n’est plus aussi vive qu’avant et qu’elle devra peut-être travailler plus fort pour maintenir ses activités quotidiennes. Le score moyen des participants au début de l’étude était de 25.



basculer la légende Allison Aubrey/NPR

L’étude a révélé que les personnes qui pratiquaient une forme simplifiée de tai-chi, appelée Tai Ji Quan deux fois par semaine pendant environ six mois ont amélioré leur score de 1,5 point. Cette augmentation peut sembler minime, mais l’auteur de l’étude Dr Elizabeth Eckström dit « vous vous êtes essentiellement donné trois années supplémentaires » pour éviter le déclin. Le l’étude est publiée dans Annales de médecine interne.

Une personne présentant un léger déclin cognitif peut s’attendre à perdre en moyenne environ un demi-point chaque année au test, et une fois que son score descend en dessous de 18, les personnes subissent de nombreuses déficiences dues à la perte de mémoire et au déclin cognitif, explique Eckstrom.

Donc, sur la base de ces résultats, « si vous êtes capable de continuer à faire [tai chi] deux ou trois jours par semaine de façon régulière, vous aurez des années supplémentaires avant de tomber dans la démence”, dit-elle.

Eckstrom et ses collaborateurs ont également testé un type de tai-chi plus rigoureux, appelé Tai Ji Quan cognitivement amélioré, où ils ont superposé des défis supplémentaires. Par exemple, il a été demandé aux participants d’épeler un mot, d’avant en arrière, tout en effectuant une série de mouvements de tai-chi.

“Vous forcez vraiment votre cerveau à réfléchir sérieusement pendant que vous effectuez également des mouvements fluides entre l’esprit et le corps”, explique Eckstrom.

Les personnes qui pratiquent ce type de tai-chi cognitivement amélioré ont amélioré leurs scores d’environ 3 points. “Nous venons de vous offrir six années supplémentaires de fonctions cognitives”, dit-elle. “C’est beaucoup.”

Sa théorie sur l’efficacité du tai-chi est qu’il combine la mémorisation des mouvements, appelés formes, presque comme une chorégraphie de danse. “Donc, vous faites de l’activité physique, plus un morceau de mémoire”, dit-elle.

Dr Joseph Quinnneurologue à l’Oregon Health & Science University, qui n’a pas participé à l’étude, affirme que les résultats concordent avec un ensemble de preuves, notamment un méta-analyse, montrant les bienfaits du tai-chi. “Cela m’a fasciné”, dit Quinn, car les résultats sont impressionnants, mais “honnêtement, je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne si bien”, dit-il.

Les bienfaits des exercices cardiovasculaires, qui aident à protéger le cœur et le cerveau, sont mieux compris, dit-il. Mais le tai-chi n’est pas vraiment un entraînement aérobique, alors il dit que la composante méditative a peut-être un effet de réduction du stress qui aide à expliquer les autres avantages.

“Cela devient une pratique méditative”, explique Mary Beth Van Cleave, 86 ans, qui vit dans une communauté de retraités avec sa femme et leur chat dans la région de Portland, dans l’Oregon. Elle a commencé le tai-chi à 75 ans et dit que sa pratique l’aide à se sentir ancrée et lui permet d’évacuer le stress. “C’est devenu une partie importante de ma vie”, déclare Van Cleave.

En termes d’amélioration cognitive, elle pense que le tai-chi aide à la concentration. “Je suis plus consciente d’essayer de faire une chose à la fois”, dit-elle.

L’une des limites de l’étude est que la plupart des participants étaient de race blanche non hispanique et qu’environ les deux tiers d’entre eux étaient titulaires d’un diplôme universitaire. Il est difficile de savoir si les avantages seraient valables pour l’ensemble de la population. Une étude publié l’année dernière ont découvert qu’il existe un fardeau disproportionné de déficience cognitive et de démence parmi les populations noires et hispaniques aux États-Unis, ainsi que parmi les personnes moins instruites. Les chercheurs disent qu’ils aimeraient voir des efforts pour rendre le tai-chi plus accessible compte tenu de ses avantages et étant donné qu’à l’âge de 65 ans, environ 1 personne sur 5 a de légers troubles cognitifs.

Si vous n’avez jamais pratiqué le tai-chi, qui est un art martial qui intègre une série de mouvements, appelés formes, en mettant également l’accent sur une respiration contrôlée, il se peut que rien ne se passe. Mais c’est une idée fausse, dit Van Cleave : “Nous travaillons très dur”, explique-t-elle. Et elle dit que les bienfaits physiques sont prononcés.

“J’ai souvent évité une chute”, dit-elle. “C’est à cause de l’équilibre que le tai-chi m’apporte”, explique Van Cleave.

De nombreuses études ont montré que la pratique du Tai Chi peut aider prévenir les chutes et améliorer l’équilibre chez les personnes âgées, et le bénéfice est plus grand pour les personnes qui maintiennent une pratique régulière au fil du temps.

