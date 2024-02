Le tai-chi est plus efficace pour réduire la tension artérielle que l’exercice aérobique, selon une étude : Shots

basculer la légende Ruth Jenkinson/Getty Images/Bibliothèque de photos scientifiques

Le Tai Chi, une forme traditionnelle d’art martial chinois à mouvements lents, est connu pour augmenter la flexibilité et améliorer l’équilibre. Aujourd’hui, de nouvelles recherches suggèrent que c’est mieux que des exercices d’aérobie plus vigoureux pour abaisser la tension artérielle chez les personnes souffrant de préhypertension.

La préhypertension est une tension artérielle supérieure à la normale, mais qui n’atteint pas tout à fait le niveau d’hypertension artérielle, ou hypertension. C’est considéré comme un signe avant-coureur d’une éventuelle maladie cardiaque et cela augmente le risque de crise cardiaque.

Les nouvelles découvertes, publié dans la revue Réseau JAMA ouvert, s’ajoutent à un vaste corpus de recherches soulignant les bienfaits du tai-chi pour la santé, une pratique de bien-être qui combine des mouvements et des postures lents et doux avec la pleine conscience. C’est ce qu’on appelle souvent la méditation en mouvement.

Dans l’étude, des chercheurs chinois ont assigné au hasard 342 adultes souffrant de préhypertension à l’une des deux interventions. L’âge moyen des participants était de 49 ans. Environ la moitié des personnes ont participé à des exercices aérobiques supervisés, notamment du jogging, de la montée d’escaliers, de la marche rapide et du vélo. L’autre moitié était formée à la pratique du Tai Chi. Les deux groupes ont bénéficié de séances d’une heure quatre fois par semaine.

Après 12 mois, les membres du groupe tai-chi ont vu leur tension artérielle chuter plus fortement que ceux du groupe exercices aérobiques. De plus, près de 22 % des personnes qui pratiquaient le tai-chi ont vu leur tension artérielle tomber dans les limites de la normale, contre près de 16 % des personnes du groupe d’exercices aérobiques. Et moins de patients du groupe tai-chi ont développé une hypertension que dans le groupe exercices aérobiques.

Des recherches antérieures ont montré que le tai-chi est plus efficace que la marche rapide pour abaisser la tension artérielle, la glycémie à jeun et le stress perçu chez les personnes souffrant d’hypertension.

Alors, qu’est-ce qui, dans le tai-chi, aide à abaisser la tension artérielle ? La pratique a tendance à susciter davantage de réponses du système nerveux parasympathique, explique Ruth Taylor-Piliae, professeur au College of Nursing de l’Université de l’Arizona, qui n’a pas participé à l’étude. Le système nerveux parasympathique est le réseau de nerfs qui détend votre corps après des périodes de stress ou de danger.

“Il [tai chi] Cela aide en quelque sorte à tout détendre, et je pense que c’est cette réponse qui contribue à abaisser la tension artérielle », explique Taylor-Piliae, dont les recherches portent sur la façon dont les interventions corps-esprit telles que le tai-chi peuvent bénéficier aux personnes âgées atteintes de maladies cardiovasculaires. je pense que c’est à cause de sa qualité méditative.

Elle note qu’un grand nombre de preuves démontrent désormais les bienfaits du tai-chi sur la tension artérielle. Cette pratique est attrayante en tant que forme d’exercice car elle a un faible impact et nécessite peu d’espace ou d’équipement.

“Je pense que la beauté du tai-chi est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement spécial à une salle de sport, ni de porter des vêtements spéciaux”, explique Taylor-Piliae. “Une fois que vous avez appris le tai-chi, vous pouvez le faire à tout moment, n’importe où, n’importe où. Et cela procure en quelque sorte cet effet apaisant et relaxant”.

Des études ont également montré que la pratique du tai-chi peut contribuer à réduire le risque de chutes, améliore l’équilibre et la vitesse de marche chez les personnes âgées, et réduire la dépression et l’anxiété.

Les preuves suggèrent que cela peut également aider à protéger contre le déclin cognitif et même à stimuler la mémoire. Mais vous devez le pratiquer régulièrement pour en tirer le meilleur parti.

“Vous devez avoir suffisamment de ‘dose’ de tai-chi”, explique Taylor-Piliae. “Tu ne peux pas le faire juste une heure, une fois“.

