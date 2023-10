Selon une étude, la pratique régulière du tai-chi, un art martial chinois, peut ralentir la progression des symptômes moteurs et non moteurs de la maladie de Parkinson et retarder la nécessité d’augmenter la dose de médicaments au fil du temps.

Les bénéfices d’un an de tai-chi se sont étendus à une réduction globale des complications liées à la maladie de Parkinson, les plus grandes différences étant observées pour les mouvements irréguliers et involontaires, appelés dyskinésies, les troubles cognitifs et le syndrome des jambes sans repos, qui est une envie incontrôlée de bouger le corps. jambes.

« L’entraînement au Tai Chi s’est avéré avoir un effet bénéfique à long terme sur [Parkinson’s], avec une amélioration des symptômes moteurs et non moteurs et une réduction de la prévalence des complications », a écrit une équipe de chercheurs de l’école de médecine de l’université Jiao Tong de Shanghai, en Chine. « L’effet bénéfique à long terme sur [Parkinson’s] pourrait prolonger la période pendant laquelle les patients ne sont pas handicapés, ce qui se traduirait par une meilleure qualité de vie, un fardeau moindre pour les soignants et une moindre consommation de médicaments.

L’étude, “ Effet de l’entraînement à long terme du Tai Chi sur la maladie de Parkinson : une étude de cohorte de suivi de 3,5 ans », a été publié dans le Journal de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie.

Le tai-chi a-t-il des bienfaits à long terme ?

De nombreux symptômes de la maladie de Parkinson résultent de la perte progressive de cellules nerveuses productrices de dopamine dans une région du cerveau qui contrôle le mouvement et la coordination. La dopamine est un messager chimique majeur impliqué dans la communication des cellules nerveuses.

Les médicaments et la chirurgie sont utilisés pour aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à gérer leurs symptômes. Mais faire de l’exercice régulièrement peut aider à maintenir la mobilité, à améliorer l’équilibre et la coordination et à atténuer les symptômes non moteurs.

Le Tai Chi implique des séquences de mouvements très lents et contrôlés, combinés à un contrôle respiratoire.

Les chercheurs avaient déjà montré qu’une année de tai-chi régulier améliorait les capacités d’éveil et l’équilibre des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade précoce.

“Des recherches publiées précédemment suggèrent que le tai-chi atténue les symptômes de la maladie de Parkinson à court terme, mais on ne sait pas si cette amélioration peut être durable à long terme”, selon un chercheur. communiqué de presse depuis BMJl’éditeur de la revue.

Dans le nouvelle étude (NCT05447975), les chercheurs ont examiné les bienfaits à long terme du tai-chi pour la maladie de Parkinson. Ils ont comparé 143 adultes (78 hommes, 65 femmes ; âge moyen 66,7 ans) qui pratiquaient le tai-chi deux fois par semaine pendant une heure avec 187 patients qui servaient de témoins et qui ne faisaient pas d’exercice mais étaient appariés en termes d’âge, de sexe, de durée de la maladie et invalidité.

Tous ont été suivis sur une durée moyenne de 4,3 ans. Les expériences motrices et non motrices de la vie quotidienne et les complications de la maladie de Parkinson ont été évaluées à l’aide de l’échelle d’évaluation unifiée de la maladie de Parkinson (UPDRS) au début de l’étude, ou au départ, et en 2019, 2020 et 2021.

Amélioration des scores UPDRS, réduction des besoins en médicaments

La pratique du tai-chi a considérablement ralenti la progression annuelle de la maladie de Parkinson : les scores totaux UPDRS ont augmenté (s’est aggravé) d’environ 3 points parmi les participants au tai-chi contre près de 5 points parmi les témoins chaque année de 2019 à 2021.

La pratique du Tai Chi était également associée à des augmentations de score significativement plus faibles dans la partie III de l’UPDRS, qui évalue les symptômes moteurs, indiquant une progression plus lente. Les patients de Tai Chi ont également obtenu de meilleurs résultats au test Timed Up and Go, qui mesure la vitesse à laquelle on peut marcher, et à l’échelle Berg Balance, qui évalue l’équilibre.

La pratique du tai-chi a également ralenti la détérioration des fonctions cognitives, des symptômes autonomes, du sommeil et de la qualité de vie. Le système nerveux autonome contrôle les fonctions corporelles involontaires telles que la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la respiration et la fonction gastro-intestinale.

Il était significativement moins fréquent chez les participants au tai-chi de souffrir de dyskinésie (1,4 % contre 7,5 %), d’épisodes de off, qui surviennent lorsque l’effet du traitement s’estompe (1,4 % contre 6,4 %), de dystonie ou de spasmes (0 % contre 6,4 %). 1,6 %), les hallucinations (0 % contre 2,1 %), les troubles cognitifs légers (2,8 % contre 9,6 %) et le syndrome des jambes sans repos (7 % contre 15,5 %).

Les étourdissements, les maux de dos, les chutes et les fractures osseuses provoquées par des chutes étaient cependant à peu près aussi fréquents chez les participants au tai-chi que chez les témoins.

La proportion de patients ayant dû augmenter leur médication était significativement plus faible parmi ceux qui pratiquaient le tai-chi en 2019 (70,6 % contre 83,4 %) et en 2020 (87,4 % contre 96,3 %).

En 2021, alors que tous les patients des deux groupes devaient augmenter leur médication, l’augmentation moyenne de la dose quotidienne équivalente de lévodopa – la somme de tous les médicaments contre la maladie de Parkinson pris – était significativement plus faible chez les participants au tai-chi (204 contre 436,8 unités par jour).

« Dans notre étude, un retard de progression de la fonction motrice… et une amélioration continue de la qualité de vie… du sommeil… et de la cognition… ont été constatés dans le groupe tai-chi », écrivent les chercheurs, ajoutant « la prévalence de complications (dyskinésie, phénomène d’usure). , dystonie) et plusieurs symptômes non moteurs (hallucinations, [mild cognitive impairment] et syndrome des jambes sans repos) étaient plus faibles dans le groupe tai-chi.

Les chercheurs ont déclaré que leur étude était la première à leur connaissance démontrant que le tai-chi pouvait « maintenir son effet bénéfique à long terme sur la santé ». [Parkinson’s disease]”, mais a noté qu’elle” ne peut pas établir la cause et l’effet “, car il s’agissait d’une étude observationnelle. Ils ont également reconnu que « le nombre de participants à l’étude était relativement faible et qu’ils n’étaient pas répartis au hasard dans leur groupe ».