Le tacle de John Lundstram, qui a valu au milieu de terrain de Sheffield United un renvoi contre Brighton & Hove Albion, est un carton rouge uniquement dans le football moderne, a déclaré le manager des Blades Chris Wilder après le match nul 1-1 de dimanche.

Les visiteurs ont été réduits à 10 hommes lorsque Lundstram a été renvoyé pour avoir renversé Joel Veltman dans un défi imprudent après avoir perdu le contrôle du ballon.

L’arbitre a d’abord donné un carton jaune à Lundstram alors que les joueurs de Brighton l’entouraient en signe de protestation avant qu’un examen VAR ne le convainc de brandir un carton rouge.

« Le football des temps modernes, tout le monde dira » ouais, c’est le monde dans lequel nous vivons « », a déclaré Wilder à Sky Sports lorsqu’on lui a demandé si le défi méritait un carton rouge.

«J’ai été amené à en parler comme étant un sport de contact, nous tous les anciens ferions peut-être revenir en arrière et dire au mieux un carton jaune.

«Mais ce sont les règles. Le contact sort du jeu mais j’accepte que c’est comme ça. »

L’expulsion a laissé United avec 10 hommes pendant 50 minutes et malgré le passage du débutant Jayden Bogle, ils sont repartis avec un seul point après que Danny Welbeck ait égalisé tardivement pour Brighton.

Les Blades, à cinq points de retard au pied de la table, sont toujours à la recherche de leur première victoire en championnat de la saison, mais Wilder a déclaré qu’ils pourraient tirer des avantages du résultat.

«Quand vous vous rapprochez, c’est décevant de ne pas voir le match terminé, mais ça allait être un long après-midi à 10 hommes», a déclaré Wilder.

«Nous avons montré l’ambition de marquer le premier but, mais nous sommes déçus de l’égalisation et il a fallu sept longues minutes pour le voir. Mais nous avons réussi et c’est un petit pas pour nous, nous étions compétitifs aujourd’hui.

Wilder a confirmé que le milieu de terrain Sander Berge sera mis à l’écart pendant trois mois après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers lors de la défaite 3-2 de jeudi contre Manchester United.