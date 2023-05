Le tablier bleu est-il moins cher que d’acheter soi-même des produits d’épicerie ?

Les kits de repas font désormais partie du courant culinaire, après avoir gagné en popularité pendant la pandémie. En tant que l’un des initiateurs de la catégorie, Tablier bleu reste à la fois le meilleur service global et le plus durable que nous ayons testé (examen complet ici). Et nous les avons tous testés – plus de 10 et plus.

Les plans de repas de Blue Apron commencent à seulement 8 $ par portion: c’est certainement moins cher que sortir ou la livraison, mais est-ce moins cher que si vous deviez acheter tous les produits d’épicerie toi-même?

Avec tous ces kits de repas pratiques et prêts à cuisiner qui volent dans les cuisines et les prix compétitifs qui sont restés pour la plupart résistants à l’inflation, j’ai dû penser au coût réel des kits de repas Blue Apron par rapport à la cuisine à partir de zéro. Pour enquêter sur la vraie valeur de la marque, j’ai évalué le coût de trois kits de repas Blue Apron avec le coût d’achat de l’individu épiceries nécessaire pour faire exactement les mêmes repas.

Voici ce que j’ai trouvé.

Combien coûtent les kits de repas Blue Apron ?

Blue Apron a quelques options de plan de repas différentes et plus vous commandez de repas et de portions par semaine, moins cela devient cher. Pour les familles nécessitant des repas de quatre portions et commandant quatre repas par semaine, le prix par portion est de 8 $. Si vous commandez des repas plus petits à deux portions seulement deux fois par semaine, le prix grimpe à 12 $ la portion. Blue Apron facture également un forfait de 10 $ par expédition pour chaque boîte.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du coût du tablier bleu par portion pour tous les plans de l’entreprise. J’ai inclus les frais d’expédition fixes de 10 $ et je les ai répartis sur le nombre de portions incluses dans chaque plan.

Prix ​​​​du tablier bleu Recettes par semaine Repas pour deux Repas pour quatre 2 14,50 $ 10,74 $ 3 11,60 $ $9.32 4 10,74 $ 8,62 $ *prix par portion *comprend les frais de port

Combien coûtent les recettes Blue Apron à faire à partir de zéro?

J’ai évalué le coût de trois kits de repas Blue Apron si vous deviez acheter les produits d’épicerie vous-même. Tablier bleu

Truite à la feta, couscous et légumes Ingrédient: Prix: 2 filets de truite arc-en-ciel avec peau 11,50 $ ½ tasse de couscous perlé 2 $ 4 onces de tomates raisins 1,25 $ 1 oignon rouge 1,29 $ ¼ cuillère à café de flocons de piment broyé 0,10 $ 1½ oz de fromage feta 2 $ 1 cuillère à soupe de mélange d’épices 0,25 $ 6 onces de haricots verts 3 $ 2 cuillères à soupe de graines de tournesol torréfiées 0,50 $ 1 oz d’olives niçoises dénoyautées 0,64 $ Total $22.53 Coût par portion 11,26 $

Steak à la mexicaine avec haricots verts et patates douces Ingrédient: Prix: 2 steaks de surlonge (5,5 oz chacun) 7 $ ⅓ tasse de sauce au piment guajillo 1 $ 1 citron vert 0,50 $ 2 cuillères à soupe de graines de pépites crues 0,59 $ 2 cuillères à soupe de fromage cotija 0,60 $ 1 lb de patates douces 3 $ 6 onces de haricots verts 3 $ 1 cuillère à soupe de mélange d’épices fumées 0,25 $ 2 gousses d’ail 0,15 $ 2 cuillères à soupe de sauce Worcestershire 0,46 $ Coût total 16,55 $ Prix ​​par portion $8.23

Poulet à la crème, purée de pommes de terre et légumes Ingrédient: Prix: 2 poitrines de poulet désossées 6,50 $ 4 onces de tomates raisins 1,25 $ 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon 0,35 $ 3/4 livre de pommes de terre 1,00 $ 1 cuillère à soupe d’assaisonnement italien 0,15 $ 1 courgette 1,00 $ 1/4 tasse de parmesan râpé 2,00 $ 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge 0,50 $ 2 cuillères à soupe de fromage marscapone 0,50 $ 2 gousses d’ail 0,15 $ Total 13,40 $ Prix ​​par portion 6,70 $

Combien coûte Blue Apron par rapport à l’achat de l’épicerie ?

Blue Apron est le service de kit repas original. Tablier bleu

Les résultats étaient intéressants et différaient grandement selon la recette que j’analysais. La recette de truite arc-en-ciel de Blue Apron, par exemple, coûte 11,25 $ par personne pour acheter les ingrédients à préparer à la maison. C’est en fait plus cher que la plupart des plans de repas Blue Apron, à l’exception des deux plus chers.

Le dîner de steak de style mexicain Blue Apron ne coûte que 8,23 $ par portion si vous deviez acheter vous-même l’épicerie. Cela correspond exactement au plan de repas le moins cher de Blue Apron (quatre repas de quatre portions par semaine). Si vous deviez choisir l’un des plans à prix moyen et inclure les frais d’expédition, Blue Apron prend l’avantage et devient plus cher que le coût d’achat des produits d’épicerie, mais seulement d’un dollar ou deux par portion. La recette de poulet était la moins chère à faire à la maison, avec moins de 7 $ par portion lorsqu’elle était achetée à l’épicerie et fabriquée à partir de zéro.

Commander des recettes de steak et de fruits de mer vous en donnera le plus pour votre argent. Tablier bleu

Lorsque j’ai fait la moyenne du coût par portion des trois recettes, le coût par portion était 8,73 $ pour les repas Blue Apron lorsque les ingrédients sont achetés à l’épicerie. C’est environ 10 cents plus cher que le plan de repas le moins cher de Blue Apron et seulement 7% plus cher que le plan à prix moyen de Blue Apron. Si vous considérez la commodité offerte par un kit de repas, cela commence certainement à se sentir comme une vraie valeur. De plus, les kits de repas sont connus pour réduire le gaspillage alimentaire ce qui peut aider à économiser encore plus.

Comment j’ai fait le calcul

Pour voir combien coûtent les repas Blue Apron à préparer, j’ai établi le prix des ingrédients pour trois recettes réelles – un poisson, un steak et un poulet – qui sont toutes actuellement incluses dans un abonnement standard. Lors de la tarification des produits d’épicerie, j’ai utilisé la version la moins chère de l’ingrédient que j’ai pu trouver chez l’un des trois détaillants en alimentation, Target, Fresh Direct ou Instacart, qui tire les prix des épiceries locales. Parce que les recettes Blue Apron n’incluent que la quantité d’ingrédients nécessaires, j’ai calculé le coût au prorata de la quantité que vous utiliseriez réellement, et non du prix total de la bouteille, du pot ou du sac.

Blue Apron ne précise pas quels ingrédients sont biologiques, mais le service ne met pas l’accent sur l’utilisation de viandes et de produits biologiques. J’ai également choisi des options d’épicerie non biologiques pour calculer les totaux.

Et si vous vous demandez si vous auriez besoin de dépenser plus que ce qui est indiqué ici pour faire les recettes vous-même, la réponse est oui. Vous ne pouvez pas vraiment acheter une once d’huile de sésame ou deux cuillères à café de pépites, vous devrez donc les acheter en plus grande quantité et espérer leur trouver une utilisation plus tard.

Pour cet exercice, j’ai calculé le coût pour deux portions. En théorie, le coût de la préparation des repas à la maison devient moins cher puisque vous achèteriez « en gros », mais le saut de deux à quatre portions ne fait pas beaucoup de différence.

Mon point de vue : Blue Apron est une très bonne affaire

Bien que la plupart des recettes ne soient pas nécessairement moins chères à faire à la maison, lorsque vous considérez toute la commodité d’avoir des ingrédients pré-portionnés envoyés à votre porte et prêts à cuisiner, Blue Apron commence à ressembler à une bien meilleure affaire. Sans oublier que vous éliminez le potentiel de déchets alimentaires puisque vous n’achèterez pas des pots pleins de sauces et de mélanges d’épices ou des sacs de petits pains en espérant les utiliser avant qu’ils ne se gâtent. Dans la plupart des cas, Blue Apron ne coûte qu’un dollar ou deux de plus par portion que l’achat de l’épicerie vous-même. Dans certains cas et pour certaines recettes, Blue Apron est en fait moins cher.

Profitez des recettes de fruits de mer de Blue Apron

Les recettes de fruits de mer de Blue Apron, y compris la truite, le saumon et les crevettes, sont une très bonne affaire. Tablier bleu

Alors que la plupart des recettes Blue Apron sont au moins un peu plus chères que d’acheter les courses vous-même, certaines d’entre elles sont en fait moins chères que si vous les achetiez vous-même. Cela est particulièrement vrai pour les recettes de fruits de mer telles que les offres de saumon, de crevettes et de truite. Si vous cherchez à ajouter plus de poisson à votre alimentation, Blue Apron pourrait ne pas donner un coup de pouce sain à votre routine de dîner, mais pourrait également vous faire économiser de l’argent par rapport aux prix gonflés des épiceries et du marché des fruits de mer.

